Panorama

OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za nedelju, 14. septembar: Evo koji znaci danas treba da dovrše važne obaveze

Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 09. 2025. u 07:00

JEDNOM godišnje, poslednja Mesečeva četvrt nađe se u Blizancima, znaku posla, kraćih putovanja, dogovora, saobraćaja, braće i sestara, rodbinskih ali i komšijskih odnosa.

ОВО СЕ ДЕШАВА ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ Астро савет за недељу, 14. септембар: Ево који знаци данас треба да доврше важне обавезе

Foto Pixabay free images

Ove godine, ta Mesečeva mena, formira se na 21. stepenu Blizanaca, u 12.34, odnosno, kada se napravi kvadrat između Sunca na 21. stepenu Device i Meseca na 21. stepenu Blizanaca.

Pošto 21. stepen odgovara znaku Strelca, danas dovršite obaveze u vezi s putovanjima, kontaktima sa strancima, obrazovanjem, ispitima, stipendijama, pravnim aktima, radnim vizama...

Uticaj poslednje Mesečeve četvrti u Blizancima će najviše osetiti fleksibilni znaci, Blizanci, Device, Strelci i Ribe.

Budući da su Sunce i Merkur na istom stepenu Device, istovremeno se obrazuje i kvadrat između Meseca i Merkura, pa bi danas Strelci i Ribe trebalo da izbegavaju rasprave s partnerom i članovima porodice.

Svi znaci bi trebalo da budu mnogo pažljiviji u saobraćaju, za volanom, kao i da obrate više pažnje automobile, ali i na vredne sitnice - telefone, ključeve, dokumenta, platne kartice.

Svetla tačka dana je Jupiter koji iz Raka pruža podršku Suncu i Merkuru, koji prave napet aspekt s Mesecom, tako da vam pomoć stiže od autoriteta, oca, nadređenih, ako i od nekih drugih važnih osoba u vašem životu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)