OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za nedelju, 14. septembar: Evo koji znaci danas treba da dovrše važne obaveze

JEDNOM godišnje, poslednja Mesečeva četvrt nađe se u Blizancima, znaku posla, kraćih putovanja, dogovora, saobraćaja, braće i sestara, rodbinskih ali i komšijskih odnosa.

Foto Pixabay free images

Ove godine, ta Mesečeva mena, formira se na 21. stepenu Blizanaca, u 12.34, odnosno, kada se napravi kvadrat između Sunca na 21. stepenu Device i Meseca na 21. stepenu Blizanaca.

Pošto 21. stepen odgovara znaku Strelca, danas dovršite obaveze u vezi s putovanjima, kontaktima sa strancima, obrazovanjem, ispitima, stipendijama, pravnim aktima, radnim vizama...

Uticaj poslednje Mesečeve četvrti u Blizancima će najviše osetiti fleksibilni znaci, Blizanci, Device, Strelci i Ribe.

Budući da su Sunce i Merkur na istom stepenu Device, istovremeno se obrazuje i kvadrat između Meseca i Merkura, pa bi danas Strelci i Ribe trebalo da izbegavaju rasprave s partnerom i članovima porodice.

Svi znaci bi trebalo da budu mnogo pažljiviji u saobraćaju, za volanom, kao i da obrate više pažnje automobile, ali i na vredne sitnice - telefone, ključeve, dokumenta, platne kartice.

Svetla tačka dana je Jupiter koji iz Raka pruža podršku Suncu i Merkuru, koji prave napet aspekt s Mesecom, tako da vam pomoć stiže od autoriteta, oca, nadređenih, ako i od nekih drugih važnih osoba u vašem životu.