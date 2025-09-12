ZATVORENE PLAŽE U OVOM ŠPANSKOM GRADU: Šta se dešava nakon pojave "plavog zmaja"
Plaže u gradu Gvardamar del Segura, na jugoistoku Španije, zatvorene su ranije ove nedelje nakon što su u vodi otkrivena dva otrovna morska puža, saopštile su lokalne vlasti.
Zbog pojave „plavog zmaja (Glaucus atlanticus), i iz bezbednosnih razloga za građane, zabranili smo kupanje na svim opštinskim plažama do daljeg,“ saopštila je policija Gvardamara u objavi na Fejsbuku u sredu.
Plavi zmaj, koji je kolokvijalno dobio ime zbog sličnosti sa mitskim stvorenjima, dugačak je svega oko 3 centimetra, ali se hrani otrovnim životinjama poput portugalske galije, nakon čega reciklira i koncentriše njihov otrov, što mu omogućava da parališe plen čak 300 puta veći od sebe.
„Kontakt s ovom morskom životinjom može biti opasan i izazvati bolne opekotine na koži,“ saopštila je policija, dodajući da posetioci plaža treba da „budu izuzetno oprezni i izbegavaju direktan kontakt s onima koji bi se mogli pojaviti na pesku.“
Do četvrtka je zabrana ukinuta i kupanje je ponovo bilo dozvoljeno, ali su vlasti i dalje apelovale na oprez.
Gradonačelnik Hose Luis Sáez poručio je građanima da obaveste vlasti ukoliko primete neko od ovih stvorenja i da ga ne dodiruju, čak ni ako nose rukavice. Savetovao je svakome ko bude opečen da ispere pogođeno mesto morskom vodom i potraži medicinsku pomoć.
Sa svojom sunčanom klimom, stenovitim liticama i mnoštvom plaža, mediteranska obala oko Alikantea jedno je od najpoznatijih turističkih odredišta u Španiji.
Plavi zmajevi se retko viđaju u Mediteranu, jer se češće mogu pronaći u umerenim i tropskim vodama Atlantskog, Tihog i Indijskog okeana, gde ih nose okeanske struje i vetar.
CNN Travel
