SKAFANDER KAO MINIJATURNI KOSMIČKI BROD: Roskosmos kosmonautima na MKS šalje kosmičku pošiljku (VIDEO)
VIŠE od 110 kilograma težak, najnoviji ruski skafander, koji mnogi nazivaju minijaturnim kosmičkim brodom, uskoro stiže direktno na Međunarodnu kosmičku stanicu.
Zbog čega ga mnogi kosmonautičari smatraju najsuperiornijim skafanderom ikada i šta on to omogućava kosmonautima što drugi skafanderi ne mogu da obezbede?
Hrana, pijaća voda, potrošni materijal, medicinski instrumenti i sportski rekviziti, boce azota - najčešće ruskim kosmonautima koji borave na Međunarodnoj kosmičkoj stanici sa Zemlje pristižu ovakve pošiljke. Ovoga puta ruska kosmička agencija Roskosmos sprema svojim kosmonautima sprema novitet i uz osnovne potrepštine šalje i jedan primerak najsavremenijeg skafandera.
NOVI SKAFANDER RUSKIH KOSMONAUTA JE POPUT MINIJATURNOG KOSMIČKOG BRODA
Najnoviji model skafandera "Orlan-MKS" № 7 poseduje zaista impresivne karakteristike, zahvaljujući kojima ruski kosmonauti mogu bezbedno da borave i rade u otvorenom svemiru, u uslovima u kojima ni jedno ljudsko biće ne bi moglo da preživi. Zato ga mnogi upoređuju sa minijaturnim kosmičkim brodom. U skafanderu teškom 112 kilograma nalazi se sve što je neophodno za boravak i rad na površini MKS:
*uređaj koji prečišćiva vazduh od ugljen-dioksida
*uređaj koji održava nivo kiseonika u vazduhu
*sistem vodenog hlađenja i grejanja
*sistem za kontinuiranu komunikaciju sa MKS i Zemljom
PO ČEMU JE 7. VERZIJA SKAFANDERA RUSKE PROIZVODNjE BOLjA OD PRETHODNIH
Za razliku od prethodne, 6. verzije "Orlan-MKS" skafandera, novi je potpuno autonoman - u njemu kosmonaut može efikasno da radi izvan MKS i do 8 časova. Unutrašnji sistem za hermetizaciju napravljen je od visokotehnološkog materijala koji je kvalitetniji i ima bolju zaptivnu moć. Na kraju krajeva, automatski sistem vodenog hlađenja održava komforniju temperaturu kosmonauta i omogućava mu da nesmetano radi i ne razmišlja o tome da li mu je vruće.
NAJMODERNIJI SKAFANDER STIŽE NA MEĐUNARODNU KOSMIČKU STANICU
Najnoviji model skafandera, koji proizvodi ruska naučno-proizvodna kompanija "Zvezda", biće dostavljen ruskim kosmonautima koji borave i rade na MKS već naredne nedelje: lansiranje teretnog kosmičkog broda "Progres MS-32" planirano je za 11. septembar 2025. godine, prenosi ruska novinska agencija TASS. U prvoj turi će biti isporučen samo jedan primerak inovativnog skafandera, dok se do kraja godine očekuje još jedna isporuka.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
"KORTIZOL KOKTEL" JE NOVI TREND: Da li ovaj sladak napitak zaista smanjuje stres
04. 09. 2025. u 23:30
"PLAVE ZONE": Mesta koja kriju tajnu dugovečnosti i dobrog zdravlja
04. 09. 2025. u 22:00
MOŽE DA PRODUŽI ŽIVOT: Samo minut intenzivnog vežbanja dnevno
04. 09. 2025. u 00:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)