KESE NA RETROVIZORIMA SVE ČEŠĆA POJAVA: Evo zašto vozači prekrivaju ogledala svojih četvorotočkaša

MOŽDA vas je nekada pogodio neobičan prizor retrovizora automobila prekrivenog plastičnom kesom, međutim, postoji potpuno logično objašnjenje zašto se vozači odlučuju na taj potez.

Foto N. Skenderija

Neprijatna iskustva doživljavaju vozači kojima su ptice razbile prozore zbog instinktivnih reakcija, posebno tokom sezone parenja kada koliko god je to moguće štite svoju teritoriju.

Kada ptice vide svoj odraz u retrovizoru, one to tumače kao prisustvo druge ptice koja upada na njihovu teritoriju. U pokušaju da je odbrane, ptice je napadaju je kljucanjem i mahanjem krilima, što može prouzrokovati štetu, piše El Pais.

Izmet, drugi neprijatelj automobila Pored fizičke štete koju mogu da nanesu retrovizoru, ptičji izmet može dugoročno oštetiti karoseriju. To se dešava jer sadrži kiseline koje negativno utiču na farbu automobila. Pogotovo ako se dugo ne uklanjaju. Stoga je veoma efikasna tehnika za sprečavanje ovih napada prekrivanje bočnih retrovizora plastičnim kesama ili posebnim navlakama. Uklanjanjem odraza, ptica više ne percipira pretnju i gubi interesovanje za zaštitu teritorije. Ova tehnika je posebno korisna u ruralnim područjima kao što su polja, šume i kampovi.

Izmet, drugi neprijatelj automobila

Pored fizičke štete koju mogu da nanesu retrovizoru, ptičji izmet može dugoročno oštetiti karoseriju. To se dešava jer sadrži kiseline koje negativno utiču na farbu automobila. Pogotovo ako se dugo ne uklanjaju.

Stoga je veoma efikasna tehnika za sprečavanje ovih napada prekrivanje bočnih retrovizora plastičnim kesama ili posebnim navlakama. Uklanjanjem odraza, ptica više ne percipira pretnju i gubi interesovanje za zaštitu teritorije.

Ova tehnika je posebno korisna u ruralnim područjima kao što su polja, šume i kampovi.

(Blic)

BONUS VIDEO-