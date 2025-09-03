ŠVAJCARSKI ARHEOLOZI: Otkrili ostatke 2.000 godina starog rimskog mosta
ŠVAJCARSKI arheolozi otkrili su ostatke 2.000 godina starog mosta iz vremena Rimskog carstva na gradilištu u mestu Agerten u švajcarskom kantonu Bern, prenose danas lokalni mediji.
Više od 300 hrastovih stubova, koji su se nalazili u podzemnim vodama, izronilo je na svetlo dana tokom građevinskih radova, prenosi Svisinfo.
Zaposleni u Arheološkoj službi Kantona Bern uzeli su uzorke stubova da bi ih proučili u laboratoriji, a u nekadašnjem koritu reke takođe su pronađeni brojni predmeti koji su bili bačeni s mosta, saopštile su danas kantonalne vlasti.
Među nađenim stvarima su ekseri za cipele, ribarski trozubac, novčići, ključevi, navodi Svisinfo.
Ova otkrića mogla bi da pruže značajan uvid u svakodnevni život starih Rimljana, ukazali su arheolozi.
Kako je pokazala analiza, stubovi mosta bili su često opravljani ili ponovo dograđivani.
Prva verzija mosta izgrađena je oko 40. godine pre nove ere, ubrzo pošto su Rimljani osvojili keltsku regiju Helvetiju, dok najmlađi delovi mosta potiču iz oko 369. godine nove ere, što znači da je ovaj objekat korišćen preko 400 godina.
Most se nalazio na važnoj raskrsnici vodenih i kopnenih puteva, a činio je deo rimske Jura transverzale koja je u to doba povezivala važne gradove, naveli su arheolozi.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
SLATKO, OSVEŽAVAJUĆE - I OPASNO? Šta se dešava kad pojedemo previše lubenice
03. 09. 2025. u 23:30
LEKARI UPOZORAVAJU: Ovo stanje može biti skriveni razlog vaše ukočenosti
04. 09. 2025. u 00:00
PSI I VLASNICI ČESTO IMAJU ISTA OBOLjENjA: Evo kako to možete sprečiti
03. 09. 2025. u 23:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)