ŠVAJCARSKI ARHEOLOZI: Otkrili ostatke 2.000 godina starog rimskog mosta

ŠVAJCARSKI arheolozi otkrili su ostatke 2.000 godina starog mosta iz vremena Rimskog carstva na gradilištu u mestu Agerten u švajcarskom kantonu Bern, prenose danas lokalni mediji.

Foto: Shutterstock

Više od 300 hrastovih stubova, koji su se nalazili u podzemnim vodama, izronilo je na svetlo dana tokom građevinskih radova, prenosi Svisinfo.

Zaposleni u Arheološkoj službi Kantona Bern uzeli su uzorke stubova da bi ih proučili u laboratoriji, a u nekadašnjem koritu reke takođe su pronađeni brojni predmeti koji su bili bačeni s mosta, saopštile su danas kantonalne vlasti.

Među nađenim stvarima su ekseri za cipele, ribarski trozubac, novčići, ključevi, navodi Svisinfo.

Ova otkrića mogla bi da pruže značajan uvid u svakodnevni život starih Rimljana, ukazali su arheolozi.

Kako je pokazala analiza, stubovi mosta bili su često opravljani ili ponovo dograđivani.

Prva verzija mosta izgrađena je oko 40. godine pre nove ere, ubrzo pošto su Rimljani osvojili keltsku regiju Helvetiju, dok najmlađi delovi mosta potiču iz oko 369. godine nove ere, što znači da je ovaj objekat korišćen preko 400 godina.

Most se nalazio na važnoj raskrsnici vodenih i kopnenih puteva, a činio je deo rimske Jura transverzale koja je u to doba povezivala važne gradove, naveli su arheolozi.

(sputnikportal.rs)

