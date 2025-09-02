VELIKO ARHEOLOŠKO OTKRIĆE: Naselje potopljeno pre 8.000 godina otkriveno ispod zaliva u Danskoj (VIDEO)

U SEVERNOM delu Danske, ispod voda Orhuskog zaliva arheolozi otkrili naselje iz kamenog doba, staro više od 8.000 godina, koje je potopljeno porastom nivoa mora.

Foto: Printskrin/Jutjub

Danski podvodni arheolozi locirali su mezolitsko priobalno naselje na oko 7,6 metara ispod površine Orhuskog zaliva. Ronioci su iskopali površinu od oko 37 kvadratnih metara na malom prostoru koje se nalazi u blizini obale.

Do sada su ronioci otkrili životinjske kosti, kameno oruđe, vrhove strela, zub foke i male komade obrađenog drveta, koji arheolozima pružaju sliku o tome kakav je bio život na obali pre više hiljada godina.

Pred kraj poslednjeg ledenog doba, pre oko 8.500 godina, topljenje glečera izazvalo je porast nivoa mora od čak dva metra po veku.

Kako bi se rekonstruisala slika brzog porasta nivoa mora, istraživači iz Danske koriste dendrohronologiju, koja proučava drevne godove drveća. Na lokalitetu se nalazi mnogo potopljenih panjeva drveća koji su sačuvani u blatu i sedimentima, što omogućava precizno datiranje. Tako će se dobiti podaci kada je priobalno drveće potopljeno.

Sve što smo otkrili ukazuje na vremensku kapsulu. Kada je nivo mora porastao, u okruženju u kome nema kiseonika, priroda je sve sačuvala i sve deluje kao da je tada vreme stalo, istakao je Peter Mo Astrup, arheolog koji predvodi iskopavanje.

Dalja iskopavanja se nastavljaju na dve lokacije u Orhuskom zalivu, koji nema veliku dubinu, kao i kod obala Nemačke.

Porast nivoa mora potopio je ogromno kopneno područje koje je poznato kao Dogerland. Ono je povezivalo Britaniju sa kontinentalnom Evropom, a sada je locirano ispod južnog dela Severnog mora.

Ova istraživanja bi mogla pružiti više podataka o životu populacija u kamenom dobu i uticaju prirode koja je u potpunosti izmenila pejzaž pre više od osam hiljada godina.

(sputnikportal.rs)

