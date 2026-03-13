Ekonomija

POZNATE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati dizel, a koliko benzin

Дејана Калинић
Dejana Kalinić

13. 03. 2026. u 11:18

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 208 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 186 dinara.

Foto Tanjug

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 20. marta.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Podsećamo, Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte, kako bi ublažila posledice rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.

U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je održan sastanak radi utvrđivanja prosečne veleprodajne cene naftnih derivata – Evro dizela i motornog benzina BMB 95.

- Država je donela odluku o smanjenju akciza za 20 % i to je tek jedna od mera koje ćemo donositi. Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina skoro 188 dinaraa, kada gledamo kotacije i cene na berzama. Država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat. Već smo snizili akcize za 20 % i nastavićemo da štitimo građane i privredu, kao što smo to i do sada činiil - rekla je ministarka rusarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

