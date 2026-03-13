POZNATE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati dizel, a koliko benzin
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 208 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 186 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 20. marta.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Podsećamo, Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte, kako bi ublažila posledice rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.
U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je održan sastanak radi utvrđivanja prosečne veleprodajne cene naftnih derivata – Evro dizela i motornog benzina BMB 95.
- Država je donela odluku o smanjenju akciza za 20 % i to je tek jedna od mera koje ćemo donositi. Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina skoro 188 dinaraa, kada gledamo kotacije i cene na berzama. Država prati situaciju koja je nepredvidiva iz sata u sat. Već smo snizili akcize za 20 % i nastavićemo da štitimo građane i privredu, kao što smo to i do sada činiil - rekla je ministarka rusarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Opširnije čitajte klikom OVDE.
Preporučujemo
VLADA SMANjILA AKCIZE NA BENZIN I DIZEL U SRBIJI: Evo koliki su novi iznosi
13. 03. 2026. u 09:45
PITANjE KOJE ZANIMA MNOGE VOZAČE: Koliko goriva smete da prevozite u automobilu?
12. 03. 2026. u 23:21
NOVA VRSTA GORIVA STIŽE NA BENZINSKE PUMPE: Biće jeftinija od ostalih
12. 03. 2026. u 10:11
UDARILA KRIZA: Nemačka pušta u prodaju rezerve nafte zbog sukoba sa Iranom
11. 03. 2026. u 13:12
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
12. 03. 2026. u 16:38
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)