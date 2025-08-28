DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 29. AVGUST: Ovan se bavi nekretninama, Blizanci dobijaju sjajnu ideju, Vagi stiže novac, a Strelcu nova ljubav

SAZNAJTE šta vas u petak, 29. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Jedinstveni sekstil Neptuna u vašem znaku i Urana u kući mentalnog stanja donosi vam sjajnu ideju. Trigon Meseca i moćnog Jupitera podstiče vašu ambiciju po pitanju kupovine ili prodaje nekretnina, renoviranja stambenog ili poslovnog prostora.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Uran i Neptun u kućama posla i mašte danas obrazuju aspekt koji vam se dešava prvi put u životu. Preko nekonvencionalnih vidova zarade, IT sektora, inmfluenserstva, možete da unovčite neku kreativnu ideju ili zamisao.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Uran u vašem znaku pravi jedinstveni sekstil s Neptunom u kući planova i prijatelja, donoseći vam mogućnost da realizujete neku sjajnu ideju u vezi sa inostranstvom ili influenserstvom. Smanjite unos šećera.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sekstil Neptuna i Urana, prvi put u vašem životu, donosi vam uspeh preko privatnog preduzetništva, medicine, farmacije, poslova u vezi sa naftom, putovanja, obrazovanja, saradnje sa vrlo uglednim, obrazovanim osobama. Čuvajte se oštrih predmeta.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Uran u kući planova pravi jedinstveni sekstil s Neptunom u kući finansija, donoseći vam uspeh i novac preko prijatelja, stručnog usavršavanja, ljubavnog ili poslovnog partnera. Venera u kući tajni pod uticajem Plutona jača vezu na daljinu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Neptun u kući novca prvi put u vašem životu pravi sekstil s Uranom u kući karijere donoseći vam sjajne mogućnosti za zaradu i napredovanje. Imate osećaj da vas emotivni partner sputava u nečemu. Čuvajte se za volanom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Jedinstveni sekstil Urana u devetoj i Neptuna u sedmoj kući, donosi vam šanse da realizujete ideju u vezi sa obrazovanjem, putovanjem, saradnjom sa strancima, influenserstvom. Imate podršku žena. Čuvajte se oštrih predmeta.

ŠKORPIJA (22. 10 - 23. 11)

Sekstil Urana u kući novca i Neptuna u kući posla donosi vam šansu da ostvarite neki cilj koji će vam obezbediti izvor prihoda na duže staze. Nije trenutak za potpisivanje ugovora. Riba vam pokazuje koliko joj je stalo do vas.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Jedinstveni sekstil Urana i vašeg vladaoca Neptuna donosi vam novu ljubav i sjajnu inspiraciju za kreativni projekat. Trigon Meseca i vašeg vladaoca Jupitera, najavljuje uvećanje prihoda, preko saradnje sa strancima.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prvi put u vašem životu formira se sekstil između vašeg vladaoca Urana u kući posla i Neptuna u kući privatnog života, donoseći vam mogućnost započinjanja neke kreativne delatnosti u vašem domu. Izbegavajte alkohol.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran u kući kreativnosti pravi jedinstveni sekstil sa Neptunom u kući biznisa, donoseći vam priliku da monetizujete neku svoju ideju ili zamisao. Voljena osoba je ljubomorna, ali to vešto krije. Strelac misli na vas.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Jedinstveni sekstil vašeg vladaoca Neptuna u kući novca i Urana u kući privatnog života, donoseći vam mogućnost započinjanja kreativne delatnosti u vašem domu. Imate osećaj da ljubavni partner pokušava da nešto sakrije od vas.