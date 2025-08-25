DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 26. AVGUST: Vaga se politički angažuje, Strelac ima trzavice s rođakom, Ribe da pripaze na finansije

SAZNAJTE šta vas u utorak, 26. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Opozicija između Venere u petoj kući i vašeg vladaoca, retrogradnog Plutona donosi vam povratak nekoj staroj, kreativnoj ideji, umetničkom projektu. Voljena osoba je ljubomorna ali to pokušava da sakrije.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera u sekstilu sa Uranom u vašem znaku, donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade, naročito IT sektora. Šarmantna ali zauzeta osoba čini sve kako bi privukla vašu pažnju. Potreban vam je odmor.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija Venere, planete ljubavi ali i novca, donosi vam isplativu ali rizičnu poslovnu ponudu pa ćete morati brzo da procenite neku situaciju. Problemi na putovanjima i sa dokumentacijom. Rasprave sa rođacima.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Moćni trigon između vašeg vladaoca Meseca koji danas ulazi u kuću privatnosti i retrogradnog Plutona donosi mogućnost uvećanja prihoda preko starog porodičnog biznisa ili drugog vida samostalne delatnosti koji ste neko vreme zapostavili.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u sjajnom aspektu s Venerom u vašem znaku donosi vam popularnost i omiljenost u društvu. Opozicija s Plutonom narušava ljubavne ali i poslovne odnose, zbog nečije potrebe za dominacijom. Poslušajte savet jednog Lava.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera u kući tajni ali i prepreka u opoziciji sa retrogradnim Plutonom u kući posla donosi vam novac ali i vanredne troškove. Ponovo se interesujete za neki plan ili poslovnu ideju. Imate podršku jednog Jarca.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera pravi trigon s Mesecom u vašem znaku donoseći vam uspeh i uvećanje prihoda preko društvenog ili političkog angažmana, prijatelja, influenserstva. Emotivni partner ispoljava želju za dominacijom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Opozicija između Venere u kući karijere i vašeg vladaoca, retrogradnog Plutona u kući privatnog života, donosi rasprave sa nadređenima ali i sa ljubavnim partnerom. Teško vam je da uspostavite balans između posla i porodice.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt između Venere u devetoj i Urana u sedmoj kući donosi vam iznenadni susret s nekim preko interneta ili na putovanju.Problemi sa stipendijama, pravnim aktima, upisom na studije. Rasprava s rođakom. Opasnost u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Sekstil Venere u kući novca i Urana u kući doma, donosi vam novac preko privatnog preduzetništva i nekonvencionalnih vidova zarade. Mogući problemi sa kreditima, alimentacijom. Strastveni susret s nekim ko ponovo želi da uđe u vaš život.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran obrazuje prijateljski aspekt s Venerom donoseći vam uspeh preko kraćih putovanja, rođaka, učenja. Opozicija sa Plutonom u vašem znaku upozorava da dobro razmislite pre nego što uđete u neki ortakluk.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Venera u kući posla, pod uticajem Plutona iz kuće ograničenja i prepreka, upozorava na dodatni oprez sa finansijama, naročito ako planirate ulaganje u neki stari projekat ili staru ideju. Uvećanje prihoda preko paralelnog posla.