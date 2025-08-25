ZALJUBLJIVANJE I SKLONOST KA TROŠENJU Astro savet za ponedeljak, 25. avgust: Ovim znacima Venera donosi ljubav, slavu, popularnost, novac
VENERA, planeta ljubavi, lepote, uživanja, ali i posla i novca, posle godinu dana, 25. avgusta u 20.28, ulazi u vatrenog, temperamentnog, velikodušnog, plemenitog Lava, znak ljubavi, radosti, romantike, dece, kreativnosti, umetnosti, hobija, rekreacije, igara na sreću...
Njen uticaj će najviše osetiti Lavovi, Vodolije i Ovnovi, kojima donosi zaljubljivanje, popularnost, slavu, novac.
Ova strastvena, dramatična, velikodušna Venera, podstiče samopouzdanje i hrabrost u izražavanju ljubavi, kao i potrebu za pažnjom, romantičnim udvaranjem, divljenjem i izražavanjem osećanja na teatralan način.
Lav je i znak kreativnosti, pa ova pozicija Venere pogoduje umetnicima, glumcima, piscima, slikarima, kompozitorima, a odlična je i za pokretanje umetničkih projekata i organizaciju društvenih događaja.
S druge strane, Venera u Lavu, do 19. septembra, upozorava na dodatni oprez sa finansijama, jer naglašava sklonost prema luksuzu ili preteranom trošenju novca.
