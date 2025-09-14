OVAN NE BIRA SREDSTVA, LAV ROĐENI ŠEF, JARAC STREMI NAJVIŠEM POLOŽAJU Horoskop "Novosti": Kako horoskopski znaci grade karijeru?

AKO pretvorite omiljeni hobi u posao, kažu, nećete morati da radite do kraja života. Zato je važno izabrati zanimanje koje ćete raditi s ljubavlju i koje će vas uprkos usponima i padovima, ispunjavati zadovoljstvom. Međutim, to nije lako, pa nekad prođu godine, čak i ceo život, pre nego što čovek shvati čime zapravo želi da se bavi. Odgovor se krije u vašoj natalnoj karti, u kojoj astrolog može proceniti kakvoj poziciji na poslu stremite i šta je to što vam može obezbediti uspeh na duge staze. Svaki znak ima drugačiji odnos prema profesionalnom i društvenom ugledu i na drugačiji način gradi svoju karijeru.

Foto: Shutterstock

OVAN

On - Nezadrživo napreduje ka vrhu. Takmičar u duši, pa su mu otežavajuće okolnosti samo podstrek. Ne bira sredstva da dođe do cilja. Uvažava nadređene ali smatra da niko ne ume tako dobro da ga pohvali kao on sam sebe.

Ona - Krije ogromnu ambiciju, a kao šef iskorišćava muškarce u poslu da bi dobila ono što želi. Smatra da su žene bolji radnici ali im jači pol ne dopušta da se istaknu. Tera mak na konac, sve dok ne bude po njenom.

B I K

On - Sve radi natenane, ali što započne to i završi. Kada osvoji željenu poziciju, teško će ga neko odatle skinuti. Rođen za trgovinu i poslove sa strancima, često se bavi mutnim poslovima, ima dvostruke ili tajne izvore prihode.

Ona - Radiće i posao koji ne voli, ako joj donosi komfor, zaradu i status. Uvek spremna da pomogne saradnicima. Bolje se slaže sa šefovima suprotnog pola, a njen njuh za biznis često je dovodi u situaciju da bude predvodnik novih ideja.

BLIZANCI

On - Radi više poslova istovremeno, voli da je stalno u pokretu i na izvoru informacija. Šuruje s kolegama, naročito suprotnog pola pa prenosi informacije šefovima koji ga zato ostavljaju na miru i kada nešto zabrlja.

Ona - Snalažljiva pa uvek nađe izlaz iz "nerešive" situacije, zato joj nadređeni poveravaju "nemoguće misije". Odgovaraju joj zanimanja u kojima može da radi više stvari istovremeno, novinar, modni dizajner, prevodilac.

R A K

On - Rođen za privatni biznis, pogotovo ugostiteljstvo, ali i i trgovinu. Privlači simpatije suprotnog pola i lako osvaja poene i kod kolega i kod šefova. Zna da ubaci crva sumnje među saradnike i da iz prikrajka posmatra kako reaguju.

Ona - Ako joj se zamerite na poslu, ogovaraće vas na svakom koraku, a istovremeno će izvlačiti informacije od vas koje će biti njeno tajno oružje. Idealna doušnica, pa obično daleko dogura, pogotovo u poslovima gde ima mnogo žena.

L A V

On - S lakoćom organizuje svoje obaveze, baš kao i saradnike kojima njegov način ophođenja imponuje. Ćutke uči i krade zanat, sve dok ne dosegne željeni položaj, a onda sve oko sebe iznenadi kada uskoči u glavnu rolu.

Ona - Rođena da bude na vrhu u bilo kojoj profesiji, u suprotnom, postaje zavidna i nezadovoljna. Ume brzo da donese pravu odluku, da pronađe rešenje i preseče kada treba, pravična, pa je saradnici poštuju.

DEVICA

On - Idealan radnik jer nudi praktična rešenja i podmeće leđa i tamo gde nije neophodno. Tako osvaja simpatije šefova koji uvek računaju na njega. Kao radnik lojalan i pouzdan a kao nadređeni rado podučava druge.

Ona - Važni su joj lojalni saradnici i prijatan ambijent. Uvek igra na sigurnu kartu, zna kada i kome šta da kaže, više voli vrapca u ruci nego goluba na grani. Odgovaraju joj intelektualni poslovi i timski rad.

VAGA

On - Rešava probleme u hodu koristeći brojne veze i protekcije. Dok ne stigne do željene pozicije podnosi i nepravdu ali kao šef zna da pokaže despotsku crtu. Prenosi tračeve nadređenima koji ga zato ne diraju.

Ona - Ume da se približi kolegama jer uliva poverenje, a to odgovara šefovima koji joj poveravaju poslove u kojima stalno kontaktira sa saradnicima. Kao šef nije nimalo slatka, pa se u njoj često krije vuk u jagnjećoj koži.

ŠKORPIJA

On - Najveći profesionalac Zodijaka, bilo da je radnik ili šef. Hladnokrvan i pribran kada drugi uzmiču pred problemima. Kao radnik vredan, lojalan, kao šef uvek vlada situacijom. Zanimanja u vezi s finansijama, osiguranjem, vojskom.

Ona - Često svesno ulazi u rizik i u mutnim poslovima, jer smatra da nema profita, bez rizika. Često radi više poslova istovremeno jer je to neophodno da bi postigla finansijski uspeh i napredak u karijeri.

STRELAC

On - Majstor svog posla, bilo da je advokat, radi u turizmu ili na fakultetu. Saradnicima imponuju njegova poznanstva u raznim društvenim sferama preko kojih završava većinu poslova. Ulaguje se nadređenima, a kao šef pristrasan.

Ona - Ne beži od posla, naprotiv, radi i dva u isto vreme. Kao šef, bolećiva prema problemima saradnika ali od njih očekuje maksimalnu lojalnost. Odgovaraju joj poslovi koji podrazumevaju kontakt s osobama iz najrazličitijih sredina.

JARAC

On - Vredan i kreativan, ali mora dugo da čeka na svojih pet minuta. Nesebično širi znanje, pomaže kolegama i saradnicima. Kao šef stremi najvišem položaju, leže mu poslovi u vezi sa politikom, obrazovanjem i medijima.

Ona - Čega god se lati, mora da uspe. Zato joj se predanost, posvećenost i upornost u poslu, na kraju uvek isplati. Kao šef vrlo zahtevna, kao radnik istrajna, odgovorna i lojalna, može se meriti jedino sa Škorpijom.

VODOLIJA

On - Veliki plivač u svim vodama, obožava da šokira okolinu baveći se poslovima koji nemaju mnogo veze jedan s drugim. Kao podređen, voli posao u kojem ima punu slobodu kretanja, a kao šef, punu slobodu odlučivanja.

Ona - Kao podređena, vrlo lojalna, a kao šef vrlo zahtevna, ali slaba na probleme saradnika. Odlično barata s novcem i ume dugoročno da investira. Zanimanja u vezi s muzikom, modom, arhitekturom, filmom, fotografijom.

RIBE

On - Ajkula na poslu, pliva u svim vodama, intuiitivno oseća svaki naredni korak konkurenta. Kao radnik sposoban da prepozna šta donosi zaradu. Kao šef ulaguje se saradnicima, pa sve od njih dobija, a kao podređen sve uredno "otkucava" šefu.

Ona - Pretvara se da nije primetila prevaru u poslu ali protivnik će nadrljati kada se najmanje nada. Saradnike drži blizu kako bi od njih dobijala informacije, a prema nadređenima se ponaša tako da oni misle da je naivna.