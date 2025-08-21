VREME STOJI, LJUDI GUBE RAZUM: Zbog čega planinu Ural nazivaju i najmisterioznijom zonom u Rusiji

PLANINU Ural nazivaju i "magnetom za vanzemaljce" - na njenim obroncima, prema legendama, dešavaju se neobjašnjive pojave, vreme stoji ili leti, ljudi gube razum, a uređaji jednostavno prestaju da rade.

Lokalni stanovnici tvrde da "mali zeleni" ovaj region nastanjuju još od 18. veka, kada su prvi put viđeni.

Najstariji planinski venac na svetu, Ural, poznat je ne samo po svojoj netaknutoj prirodi, već i po brojnim misterioznim zonama, koji mnogi povezuju sa vanzemaljskim bićima - navodno se baš na obroncima i vrhovima Urala nalaze NLO baze, na koje sleći u sa kojih poleću vanzemaljci.

O tome da se na Uralu mogu sresti vanzemaljci, a njihovo prisustvo osetiti čak i hiljadama kilometara daleko svedočio je veliki broj lokalnih stanovnika. Najčešće se, prema legendama, došljaci sa drugih planeta skrivaju u šumama, dok svoje letelice kriju ispod zemlje.

PRVI VANZEMALjCI SU SE NA URALU POJAVILI JOŠ U 18. VEKU

Prvi susret sa posetiocima iz svemira koji je zapisan u istorijskim spisima navodno se dogodio još u 18. veku - tada je, navodno, nekoliko radnika u lokalnoj metalurškoj fabrici u toku smene na nebu ugledalo velike užarene lopte koje se haotično kreću. Ovo nije jedinstven slučaj.

U arhivi Komisije za meteorite Akademije nauka SSSR navodno postoji još niz sličnih zapisa, od kojih je najupečatljiviji onaj iz 1927. godine, kada su stanovnici Karpinska na Uralu svedočili strašnoj eksploziji NLO izduženog oblika na nebu iznad planine.

NAJVEĆA NESREĆA SA NLO

Možda i najpoznatiji događaj u istoriji Urala, a koji se dovodi u vezu sa vanzemaljcima, jeste onaj u Verhoturskom reonu: tamo se 1980. godine dogodila najveća nesreća u istoriji NLO. Kasno uveče tri ili četiri letelice vanzemaljaca oborena su sredstvima PVO.

Kada su objekti pali na zemlju, najveći od njih prečnika 26 metara i visine oko 5 potpuno se raspao, a ono što se u njemu nalazilo izazvalo je potpunu pometnju među stanovnicima: unutra su ležala tela dva patuljasta živa bića koja nek po nečemu liče na ljude.

MOLjOPSKI TROUGAO JE NAJPOZNATIJA ANOMALNA ZONA U RUSIJI

Oni koji su imali prilike da posete anomalnu zonu Mopoljskog trougla jednoglasno navode da je u njoj sve "poremećeno", pa čak i vreme: ono ovde drugačije teče, nekada prebrzo, nekada isuviše sporo, a nekad i uopšte ne teče.

Uređaji se ovde sami od sebe isključuju i uključuju, baterije se prazne, a iz zvučnika telefona, tableta i video-kamera dopiru nejasni tonovi, koji podsećaju na neke nerazgovetne reči vanzemaljskog porekla, kao da su povezani sa radiostanicom "sudnjeg dana".

I U ILjMENSKOM REZERVATU SE DEŠAVAJU NEOBJAŠNjIVE POJAVE

Iljmenski rezervat poznat je ne samo po svojoj divljoj prirodi, već i po fenomenu "rupa bez dna": naime, na jednoj od padina rezervata niotkuda se s vremena na vreme pojavljuju ogromne rupe prečnika tek oko 15 centimetara, ali dubine koju je nemoguće izmeriti bilo kakvim uređajem.

Ufolozi (stručnjaci za NLO i vanzemaljce) mišljenja su da ove rupe bez dna nastaju usled aktivnosti vanzemaljaca, koji u ovom regionu Urala rudare retke plemenite metale i druge rude. Iako možda zvuči nerealno, ni jedno logičnije objašnjenje do dana današnjeg niko nije dao.

SVERDLOVSKI TROUGAO KRIJE MNOGE TAJNE

"Sverdlovski trougao" je prostrana anomalna zona u okolini Jekaterinburga, u čijem se centru nalaze teško prohodne močvare, četinarske šume i stene. U poslednje dve decenije u ovom delu Urala zabeležene su brojne misteriozne pojave, od kojih je najupečatljivija igra plamenova na nebu.

Stanovnici okolnih mesta ubeđeni su da je po sredi nekakva igra letećih tanjira, jer kada nebo obasjaju sjajne kugle dođe do promena u svemu, pa i u načinu na koji vreme teče. Osim toga, ljudi ovde često gube orijentaciju, lako zalutaju i vrte se u krug, dok se noću mogu videti i lebdeće siluete.

