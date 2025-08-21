SMANJITE RIZIK OD BOLESTI: Mobilni telefon je leglo bakterija, evo kako pravilno da ga očistite
TOKOM dana, telefon dotičemo i po stotinu puta, nosimo ga svuda od kuhinje i trpezarije do kupatila, kancelarije, pa može biti kontaminiran raznim vrstama potencijalno opasnih klica. Pa, kako onda pravilno održavati higijenu telefona, a da ga pri tom ne oštetimo?
U današnje vreme, telefon je postao naša treća ruka i skoro da ne možemo da zamisli dan bez ovog uređaja. Kada naučnici testiraju telefone na prisustvo mikroorganizama, gotovo uvek pronađu stotine vrsta bakterija i virusa. Ekrani osetljivi na dodir brzo se prekrivaju otiscima prstiju i mrljama, pa postoje i estetski i praktični razlozi za njihovo brisanje. Drugi razlog je zdravlje.
Iako ne izazivaju sve bolesti, rizik od prenosa postoji. Telefone koristimo u kupatilu, stavljamo ih blizu usta, dotičemo tokom jela i prosleđujemo drugima u kancelariji, kafićima, na žurkama i u učionicama. Za razliku od ruku, koje peremo više puta dnevno, telefoni se retko ili nikada pravilno ne čiste.
Neka sredstva za čišćenje mogu oštetiti telefon
Možda mislite da je brz potez sredstvima za domaćinstvo ili gelom za ruke dovoljan. Ali mnoga od tih sredstava mogu vremenom oštetiti površinu i unutrašnje komponente uređaja. Proizvođači telefona savetuju da se ne koriste vodonik-peroksid, sirće, sprejevi, sredstva za čišćenje prozora ili alkoholna sredstva sa koncentracijom većom od 70 odsto.
Većina pametnih telefona ima sloj, tanki film, koji sprečava otiske prstiju i mrlje. Jaka hemijska sredstva poput alkohola, acetona ili amonijaka mogu skinuti taj sloj, što dovodi do slabije osetljivosti ekrana i većeg broja mrlja.
Sirće, iako popularno u domaćinstvima, može nagrizati aluminijumske ili plastične ivice zbog visoke kiselosti. Izbeljivači i peroksid su efikasni, ali suviše agresivni za osetljive materijale na uređajima. Maramice sa visokim sadržajem alkohola mogu isušiti plastiku i učiniti je krhkom nakon višekratne upotrebe.
Drugim rečima, ako je sredstvo za čišćenje dovoljno jako da dezinfikuje kuhinjsku radnu površinu, verovatno je prejako za telefon.
Kako onda pravilno očistiti telefon
Dobra vest je da pravilno čišćenje telefona nije komplikovano ni skupo. Samo je potrebno pratiti smernice proizvođača. Takođe, pre čišćenja treba isključiti telefon i ukloniti masku i dodatke. Većina tehnoloških kompanija preporučuje upotrebu maramica natopljenih 70 odsto izopropil alkoholom, mekane mikrofiber krpice i četkice sa mekanim vlaknima za čišćenje delikatnih delova kao što su zvučnici i punjači.
Kako izbeći slučajno oštećenje pri čišćenju
- Nikada ne prskajte tečnost direktno na telefon. Vlaga može ući i izazvati kratak spoj ili koroziju
- Ne potapajte telefon u bilo kakvo sredstvo, čak ni ako je vodootporan
- Izbegavajte papirne ubruse, maramice ili grube tkanine koje mogu izazvati ogrebotine ili ostaviti vlakna u otvorima
- Ne preterujte s čišćenjem. Prečesto i snažno brisanje može istrošiti zaštitne slojeve i učiniti uređaj osetljivijim na prljavštinu i oštećenja.
- Koliko često treba čistiti telefon
- Nema strogo pravila, ali jednom nedeljno je dobar početak za većinu korisnika.
Ako često koristite telefon u rizičnim okruženjima, kao što je javni prevoz, bolnice, teretane ili kupatila, trebalo bi ga čistiti i češće, piše Science alert.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
KAKO DA ZNATE DA VAM JE TELEFON "MRTAV": Ukoliko se ovo stalno dešava, zamenite uređaj
25. 06. 2025. u 11:01
BEZ TELEFONA U ŠKOLAMA U ITALIJI: Mobilni zabranjeni u svim osnovnim i srednjim školama
17. 06. 2025. u 23:00
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)