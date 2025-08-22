Panorama

DAN ZA DOGOVORE I TRGOVINU Astro savet za petak, 22. avgust: Sekstil Marsa i Merkura podstiče komunikaciju i prodaj

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 08. 2025. u 07:00

MARS, simbol akcije, u diplomatski nastrojenoj, vazdušnoj Vagi danas obrazuje sekstil s Merkurom, planetom biznisa, u dinamičnom, temperamentnom Lavu.

Foto Pixabay free images

Ovaj prijateljski aspekt podstiče komunikaciju, dogovore, pregovore, samostale delatnosti, trgovinu, kao i potpisivanje pravnih i svih dokumenata koji su bili "na čekanju".

Budući da je moto Vage "treba čuti i drugu stranu", ovaj aspekt ostavlja prostor za lakše dogovore zahvaljujući tome što su osobe preko puta nas mogle da kažu šta im smeta, a šta odgovara.

