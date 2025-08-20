Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 21. AVGUST: Blizancima i Strelcu stiže novac, Lav iznenađen ponašanjem partnera, Vaga dobija poslovnu ponudu

Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 08. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 21. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S naglašenom kućom ljubavi u koju ulazi i Mesec, emotivni život bio bi vam zanimljiviji, da nije opozicije s vašim vladaocem Plutonom. Neko s kim ste bili bliski nije zaboravio koliko ste bili nepravedni prema njemu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u Lavu stavlja akcenat na porodicu i privatni biznis,a konjunkcija s vašim vladaocem Venerom donosi vam novčane dobitke i podršku žene iz porodice. Nesporazumi sa nadređenima i autoritetima. Bol u leđima.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Danas ne morate da insistirate na dogovoru sa strancima. Spoj Meseca i vašeg vladaoca Merkura donosi vam dogovor i zaradu preko pisanja, rođaka, komšija, kao i posla koji podrazumeva rad s klijentima..

RAK (22. 6 - 22. 7)

Naglašena kuća posla ali i ljubavi u koju ulazi i vaš vladalac Mesec čini vas spremnim da se uhvatite u koštac s konkurencijom. Ako se bavite nekim umetničkim zanimanjem, možete da dobijete primamljivu ponudu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

S tri planete u vašem znaku, uživate u svojoj popularnosti i omiljenosti u društvu. Partner vas sve više iznenađuje, budući da niste mogli ni da pretpostavite koliko je opčinjen vama. Obratite dodatnu pažnju na ugovore.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Naglašena 12. kuća u koju ulazi i Mesec čini vas sklonim preispitivanju. Mlađe Device mogu da uđu u tajnu romansu. Imate podršku osobe od autoriteta i kredibiliteta. Ne morate baš svakom na poslu da pronalazite propuste.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

S mnoštvom planeta u 11. polju i vi ste, uz Lava, znak u trendu i mnogi žele da se nađu u vašem društvu. Imate podršku žena. Dogovor s osobama od autoriteta koje vam predlažu neki novi vid saradnje. Više šetajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u opoziciji s Mesecom u kući karijere donosi vam dan pun izazova ali i sukoba s nadređenima i autoritetima. Imate osećaj da voljena osoba nije spremna da s vama podeli neki problem. Nervoza.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Tri planete u devetoj kući donose mogućnost uvećanja zarade preko saradnje s osobama iz inostranstva. Aspekt između Meseca i Plutona podstiče vas da prihvatite pomalo rizičnu poslovnu ponudu. Obratite pažnju na ugovore.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Meseca u kuću finansija u prvi plan stavlja neke nove nekonvencionalne vidove zarade a dobijate i priliku za obnovu saradnje s nekadašnjim partnerima. Voljena osoba ima planove za odlazak na zajkednički put. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Dogovor s emotivnim ili poslovnim partnerom danas može da vam donese novčane dobitke. Obratite više pažnje na doklumentaciju. Flert s nekim preko interneta dobija obrise zanimljive komunikacije. Dodatni oprez za volanom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Prepuna šesta kuća u koju ulazi i Mesec znači više posla i obaveza, mada će vam danas mnogo toga ići lakše nego što očekujete. Obratite više pažnje na zakonske odredbe finansije, jer možete da dobijete i suviše primamljivu ponudu.

