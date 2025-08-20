DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 21. AVGUST: Blizancima i Strelcu stiže novac, Lav iznenađen ponašanjem partnera, Vaga dobija poslovnu ponudu
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 21. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
S naglašenom kućom ljubavi u koju ulazi i Mesec, emotivni život bio bi vam zanimljiviji, da nije opozicije s vašim vladaocem Plutonom. Neko s kim ste bili bliski nije zaboravio koliko ste bili nepravedni prema njemu.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec u Lavu stavlja akcenat na porodicu i privatni biznis,a konjunkcija s vašim vladaocem Venerom donosi vam novčane dobitke i podršku žene iz porodice. Nesporazumi sa nadređenima i autoritetima. Bol u leđima.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Danas ne morate da insistirate na dogovoru sa strancima. Spoj Meseca i vašeg vladaoca Merkura donosi vam dogovor i zaradu preko pisanja, rođaka, komšija, kao i posla koji podrazumeva rad s klijentima..
RAK (22. 6 - 22. 7)
Naglašena kuća posla ali i ljubavi u koju ulazi i vaš vladalac Mesec čini vas spremnim da se uhvatite u koštac s konkurencijom. Ako se bavite nekim umetničkim zanimanjem, možete da dobijete primamljivu ponudu.
LAV (23. 7 - 22. 8)
S tri planete u vašem znaku, uživate u svojoj popularnosti i omiljenosti u društvu. Partner vas sve više iznenađuje, budući da niste mogli ni da pretpostavite koliko je opčinjen vama. Obratite dodatnu pažnju na ugovore.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Naglašena 12. kuća u koju ulazi i Mesec čini vas sklonim preispitivanju. Mlađe Device mogu da uđu u tajnu romansu. Imate podršku osobe od autoriteta i kredibiliteta. Ne morate baš svakom na poslu da pronalazite propuste.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
S mnoštvom planeta u 11. polju i vi ste, uz Lava, znak u trendu i mnogi žele da se nađu u vašem društvu. Imate podršku žena. Dogovor s osobama od autoriteta koje vam predlažu neki novi vid saradnje. Više šetajte.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Pluton u opoziciji s Mesecom u kući karijere donosi vam dan pun izazova ali i sukoba s nadređenima i autoritetima. Imate osećaj da voljena osoba nije spremna da s vama podeli neki problem. Nervoza.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Tri planete u devetoj kući donose mogućnost uvećanja zarade preko saradnje s osobama iz inostranstva. Aspekt između Meseca i Plutona podstiče vas da prihvatite pomalo rizičnu poslovnu ponudu. Obratite pažnju na ugovore.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Meseca u kuću finansija u prvi plan stavlja neke nove nekonvencionalne vidove zarade a dobijate i priliku za obnovu saradnje s nekadašnjim partnerima. Voljena osoba ima planove za odlazak na zajkednički put. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Dogovor s emotivnim ili poslovnim partnerom danas može da vam donese novčane dobitke. Obratite više pažnje na doklumentaciju. Flert s nekim preko interneta dobija obrise zanimljive komunikacije. Dodatni oprez za volanom.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Prepuna šesta kuća u koju ulazi i Mesec znači više posla i obaveza, mada će vam danas mnogo toga ići lakše nego što očekujete. Obratite više pažnje na zakonske odredbe finansije, jer možete da dobijete i suviše primamljivu ponudu.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)