DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 16. AVGUST: Bika očekuju sukobi sa ženama, Lava s nadređenima, Škorpija da se čuva skandala, Vodoliji stiže novac

SAZNAJTE šta vas u subotu, 16. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

U vreme ovogodišnje poslednje Mesečeve četvrti u kući posla novac možete da zaradite preko nekretnina, trgovine hranom, nakitom. Voljena osoba želi da vas rastereti tako što preuzima veći deo praktičnih obaveza. Promenite način ishrane.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Poslednja Mesečeva četvrt, jednom godišnje u vašem znaku, ove godine donosi sukobe s autoritetima, nadređenima, naročito sa ženama. Susret sa šarmantnom osobom preko porodičnih kontakata. Izbegavajte hladne i gazirane napitke.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Ovogodišnja poslednja Mesečeva četvrt u vašoj 12. kući čini vas nervoznijim i sklonim preispitivanju emotivnih ali i nekih finansijskih odluka. Novac vam pristiže preko oblasti medicine, farmacije, psihologije, psihoterapije.

RAK (22. 6 - 22. 7)

U vreme ovogodišnje, poslednje četvrti vašeg vladaoca Meseca, u kući planova i novca, veće su šanse za uvećanje prihoda preko posla s prijateljima, velikim organizacijama, interneta, stranaca. Provodite više vremena u prirodi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Poslednja Mesečeva četvrt u kući karijere, ove godine donosi vam sukob sa autoritetima, ali ćete ipak uspeti da dokažete da ste u pravu kada je reč o nekoj poslovnoj odluci ili rešenju koje vi nudite. Moguće kardiovaskularne tegobe.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

U vreme ovogodišnje poslednje Mesečeve četvrti u devetoj kući novac vam stiže preko kontakata sa strancima, putovanja, naročito prekookeanskih, visokog obrazovanja. Tajna romansa sa osobom na položaju. Zadržavanje vode u organizmu.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Ovogodišnja poslednja Mesečeva četvrt u osmoj kući donosi vam neočekivane novčane dobitke ali i troškove. Rasprava sa ljubavnim partnerom zbog finansijske situacije. Izbegavajte duži boravak u klimatizovanim prostorijama.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u sedmoj kući, očekuju vas sukobi sa autoritetima, nadređenima, naročito ženama i opasnost od skandala. Budete pažljiviji sa dokumentacijom i prilikom sklapanja dogovora. Čuvajte se za volanom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući posla i zdravlja uvećavate prihode preko privatnog biznisa, uslužne delatnosti, posla u zdravstvenoj instituciji. Izbegavajte nepotrebne troškove. Kardiovaskularne tegobe.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

U vreme poslednje Mesečeve četvrti u petoj kući novac vam donose kreativna zanimanja, umetnost, ali i nešto što radite iz hobija. Poslušajte savet jedne Device. Romantičan susret sa Ribama. Stomačne tegobe.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

U vreme poslednje Mesečeve četvrt u četvrtoj kući, uvećavate prihode preko nekretnina, privatnog biznisa ili saradnje sa emotivnim partnerom. Rasprave sa autoritetima. Provodite više vremena u prirodi. Oprez u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Poslednja Mesečeva četvrt u trećoj kući donosi vam poslovni dogovor ili poslovnu saradnju s rođakom. Ljubavni partner želi da vas iznenadi pozivom na kraći put. Provodite više vremena u društvu prijatelja.