NEDELJNI HOROSKOP OD 10. DO 16. AVGUSTA: Bik dobija savet od uticajne osobe, a Strelac ponudu koja se ne odbija, Ribe maštaju o kolegi

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 10. do 16. avgusta, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Naglašena kuća kreativnosti ove sedmice donosi ponude glumcima, pevačima, sportistima, s tim da dogovore (ali ne i ugovore) prave posle 11. avgusta. Možete da dobijete sjajnu ideju za privatni biznis 12. avgusta. U vreme poslednje četvrti Meseca u vašoj kući novca, 16. avgusta, dovršite sve u vezi s nekretninama, ugostiteljstvom, hortikulturom ili agronomijom.

Ljubav Mada Merkur 11. avgusta kreće direktnim hodom preko vaše kuće ljubavi, još dve nedelje će biti u retrogradnoj senci, zbog čega će komunikacija s emotivnim partnerom i dalje biti otežana, zbog tema iz prošlosti. Slobodne Ovnove očekuje susret sa bivšom ljubavlju, na koncertu, sportskoj tribini, u kafiću.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Merkur, vladalac vaših finansija i ideja, 11. avgusta, kreće direktnim hodom preko kuće privatnog života, stavljajući akcenat na porodični biznis ili drugi vid privatne delatnosti. Dobijate podršku ili savet od uticajne osobe, 12. avgusta. Ali, pošto će Merkur biti u retro-senci do 25. avgusta, ipak budite oprezniji kada je reč o dogovorima. Ne potpisujte važne ugovore.

Ljubav U vreme poslednje Mesečeve četvrti u vašem znaku, 16. avgusta, očekuju vas trzavice u domu, s partnerom, roditeljima ili drugim članovima porodice, naročito sa ženama. Mesec se krajem nedelje približava Uranu u kući ljubavi, donoseći rasprave s voljenom osobom, nagli raskid ali i isto takvo pomirenje.

Zdravlje Izbegavajte hladne napitke.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Vaš vladalac Merkur, planeta biznisa, 11. avgusta, kreće direktno preko vaše, prirodne, treće kuće, donoseći vam više posla. Sekstil Urana u vašem znaku i retro-Saturna, 12. avgusta, donosi uspeh preko velikih udruženja ili prijatelja. U vreme poslednje četvrti, 16. avgusta, završite poslove u vezi s medicinom, farmacijom, psihologijom, putovanjima, umetnošću.

Ljubav Sklonost romantičnim zabludama vas ne napušta ni ove nedelje, zbog čega je 13. avgusta moguć susret s nekim koga ste već upoznali preko posla. Bračni partner je uzdržan prema vama. Naglašena kuća komunikacija i kraćih putovanja, donosi vam mnogo poznanstava ali i veću mogućnost za susret sa starom simpatijom.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Tokom ovog perioda neophodan je oprez s finansijama, zbog opasnosti da neku situaciju ne sagledate realno. Piscima, slikarima, glumcima, pevačima, stižu nove ponude, naročito 16. avgusta, u vreme poslednje četvrti vašeg vladaoca Meseca. Tada se ukazuje i šansa za zaradu preko saradnje sa prijateljima, privatnog ili posla s nekretninama, kao i preko ugostiteljstva.

Ljubav Venera u vašem znaku, i ove nedelje, pod uticajem retro-Saturna, vladaoca partnerskih odnosa, upozorava da ne bi bilo dobro da ponovite istu grešku kada je reč o obnovi neke veze. Vreme je da skinete ružičaste naočare i da se oslobodite romantičnih iluzija, da napokon shvatite šta stvarno želite.

Zdravlje Promenite način ishrane.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Merkur, vladalac vaših finansija, 11. avgusta, kreće direktno, ali i ove sedmice budite oprezniji kada je reč o dokumentaciji, dogovorima, ugovorima. Krajem perioda, moraćete da se prilagodite novoj situaciji na radnom mestu ili zahtevima nadređenih. Sekstil retrogradnog Saturna i Urana, 12. avgusta, donosi vam avangardne ideje i podstiče vaš preduzetnički duh.

Ljubav Venera u kući podsvesti pod uticajem retrogradnog Neptuna čini vas sklonim preispitivanju događaja iz prošlosti. Slobodni Lavovi mogu da se zaljube u nekoga ko neće biti iskren prema njima. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući privatnog života, 16. avgusta, očekuju vas trzavice s članom porodice.

Zdravlje Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, 11. avgusta kreće direktno donoseći vam bolji uvid u situaciju na poslu ali do 25. avgusta nemojte donositi važne odluke ni potpisivati ugovore. Uvećanje prihoda 12. avgusta. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući kreativnosti, 16. avgusta, dovršite poslove u vezi s obrazovanjem ili kraćim putovanjima.

Ljubav S naglašenom kućom podsvesti, skloni ste vraćanju u prošlost i analiziranju odnosa s bivšim partnerom. Sredinom perioda, slobodne Device očekuje susret s nekim od koga ih deli veća razlika u godinama. Zauzete Device mogu se suočavati sa emotivnim blokadama ili zahlađenjem odnosa s voljenom osobom.

Zdravlje Čuvajte se za volanom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Direktan hod Merkura preko kuće novca, posle 11. avgusta, pokreće vas da dovršite poslove koji su bili "na čekanju". Zarada preko javnih delatnosti, umetnosti, advokature, mode. Dobijate ideju u vezi sa inostranstvom, obrazovanjem, medijima, putovanjima, 12. avgusta. Poslednja četvrt Meseca, u kući rizika, 16. avgusta, upozorava na oprez sa finansijama.

Ljubav Naglašena pozicija vašeg vladaoca Venere, koja upravlja i vašom kućom strasti, pod uticajem Saturna, podstiče vas da konačno razjasnite šta očekujete od partnera, mada ste i dalje skloni romantičnim zabludama. Sredinom perioda, slobodne Vage mogu da upoznaju nekoga s kim će ući u ozbiljnu vezu, pa i brak.

Zdravlje Podložnost povredama.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Merkur, koji upravlja vašim planovima, idejama i novcem, 11. avgusta kreće direktnim hodom, stavljajući akcenat na karijeru i kontakt s nadređenima. Sjajna prilika za ulaganje ili zaradu 12. avgusta. U vreme poslednje Mesečeve četvrti u sedmoj kući, 16. avgusta, možete da privedete kraju neki dogovor ili ugovor, sudski proces, umetnički projekat.

Ljubav Izazovni aspekti Venere i Neptuna, planeta ljubavi i romantike, koje upravljaju vašim emotivnim životom, podstiču vašu želju za preispitivanjem prošlosti i promenom u partnerskom odnosu. Slobodne Škorpije, očekuje susret s nekim od koga ih deli veća razlika u godinama i s kim mogu ući u strastvenu vezu.

Zdravlje Preosetljivi ste.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posao Naglašen znak Lava, ove nedelje, stavlja akcenat na kontakte sa strancima, putovanja, obrazovanje, upis na studije, radne dozvole, radne vize, sudske procese. Umetnici, 12. avgusta, mogu da dobiju ponudu koja se dešava jednom u životu. Poslednja četvrt Meseca u kući posla, 16. avgusta, donosi probleme sa šefovima, saradnicima, kolegama, dokumentacijom.

Ljubav Direktan hod Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, posle 11. avgusta, donosi bolju komunikaciju s voljenom osobom, mada će nad vama i dalje lebdeti duhovi prošlosti. Kvadrat Venere u kući strasti i vašeg vladaoca, retrogradnog Neptuna, slobodnim Strelcima donosi strastveni susret s bivšim partnerom.

Zdravlje Osetljiv nervni sistem.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Direktan hod Merkura, koji upravlja vašim poslovima i kontaktima sa strancima, 11. avgusta kreće direktno preko kuće novca, što povoljno utiče na vaše finansije. Ipak, i dalje budite oprezni s troškovima. Sekstil vašeg vladaoca Saturna i Urana, 12. avgusta, donosi vam sjajnu ideju. U vreme poslednje četvrti, 16. avgusta, novac stiže preko kreativnih zanimanja i hobija.

Ljubav Nežna Venera u kući ljubavnog života i vaš vladalac, hladni, retrogradni Saturn u kući privatnog života, nikako ne idu zajedno što osećate i po zahlađenju odnosa s voljenom osobom. Naglašen znak Lava, podstiče vašu posesivnost i ljubomoru kada je reč o harizmatičnoj osobi koja vam se već duže vreme dopada.

Zdravlje Osetljiva koža.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Merkur kreće direktno preko sedme kuće, 11. avgusta, pa se fokusirate na saradnju s poslovnim ili ljubavnim partnerom, sudske procese, umetničke i medijske projekte. Sekstil vaših vladalaca, retro-Saturna i Urana, 12. avgusta, naglašava vašu originalnost. Poslednja Mesečeva četvrt u kući privatnosti, 16. avgusta, donosi sukob s autoritetima, naročito sa ženama.

Ljubav Naglašen znak Lava, slobodnima donosi nove susrete i poznanstva a zauzetima bolju komunikaciju s voljenom osobom. Izazovan aspekt Venere i vašeg vladaoca retro-Saturna, planeta ljubavi i prepreka, podstiče vašu potrebu da preispitate i raščistite neku porodičnu situaciju koja vas opterećuje.

Zdravlje Izbegavajte energetske napitke.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao U vreme poslednje Mesečeve četvrti u kući biznisa, 16. avgusta, privedite kraju dogovore u vezi s kraćim putovanjima, intelektualnim ili uslužnim delatnostima, medijima. Budite oprezniji prilikom dogovora i potpisivanje ugovora. Oko 12. avgusta, veća je mogućnost uvećanja prihoda preko nekretnina, porodičnog biznisa ili nekog drugog vida samostalne delatnosti.

Ljubav Direktan hod Merkura, koji upravlja vašim ljubavnim životom, posle 11. avgusta, povoljno utiče na komunikaciju s partnerom. Kvadrat vašeg vladaoca Neptuna i Venere, čini vas sklonim romantičnim zabludama o nekome koga poznajete preko posla. Sredinom perioda, strastveni susret s vodenim znakom.

Zdravlje Podložnost povredama. Osetljivi bubrezi.