MESEČNI HOROSKOP DO 22. AVGUSTA: Ovan ulaže u posao, Lav preispituje odnos s partnerom, Devicu muči prošlost, Jarac ima nerealna očekivanja

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Lava, od 22. jula do 22. avgusta, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

Foto Shutterstock

PREPORUKA:

Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Saturn i Neptun u vašem znaku pod uticajem Sunca iz Lava, donose vam šansu da pokrenete umetnički projekat, trend u poslu, sportsku ili kulturnu manifestaciju. Krajem jula dobijate isplativu ponudu, ali će i očekivanja nadređenih biti velika. U vreme prve i poslednje Mesečeve četvrti, 1. i 16. avgusta, nasledstvo, sponzorstvo ili ulaganje u nekretnine otvara vam nove mogućnosti. Zastoj od 7. do 10. avgusta, a 13. avgusta, novac stiže preko privatnog biznisa.

Ljubav Početkom perioda ćete imati želju da zadivite osobu do koje vam je stalo i da joj pokažete šta osećate. U vreme mladog i punog Meseca u kući ljubavi i bunta, 24. jula i 9. avgusta, problemi u odnosu s dugogodišnjim partnerom. Posle 31. jula, Venera, vladalac partnerskih odnosa, u Raku, povoljno utiče na porodičnu situaciju, ali sredinom perioda moguće su neočekivane trzavice s voljenom osobom.

Zdravlje Glavobolja. Podložnost infekcijama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Sunce u četvrtoj kući donosi vam dodatnu zaradu, šansu za pokretanje porodičnog ili drugog vida privatnog biznisa, ali i pritisak autoriteta. Prva i poslednja četvrt Meseca u Škorpiji i vašem znaku, 1. i 16. avgusta, upozorava na opasnost od skandala i probleme sa sudskim procesima i nekretninama. Posle 31. jula, vaš vladalac Venera u Raku donosi uspeh privatnicima, ali do 11. avgusta, povedite više računa o tome šta izjavljujete i kakva dokumenta potpisujete.

Ljubav Napeti aspekti Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, koji 7. avgusta ulazi u Vagu, podstiču vas da raščistite neku situaciju s voljenom osobom koja vas opterećuje duže vreme. Mlad i pun Mesec, 24. jula i 9. avgusta, upozoravaju na probleme u porodičnom okruženju, naročito s roditeljima. Prva dekada avgusta donosi tenziju u odnosu s dugogodišnjim partnerom a 13. avgusta, i trzavice s rođacima.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe. Štitna žlezda.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Sa Suncem u trećoj kući već početkom perioda fokusirate se na kraća putovanja, intelektualne delatnosti, saradnju s rođacima, decom. Retrogradni hod vašeg vladaoca Merkura, do 11. avgusta, opominje da čuvate vredne sitnice i izbegavate sklapanje dogovora i potpisivanje ugovora. U vreme prve i poslednje Mesečeve četvrti, 1. i 16. avgusta, bićete pod velikim pritiskom nadređenih koji će dosta očekivati od vas. Imate podršku Ovna, Lava i Vodolije.

Ljubav Znate šta želite u odnosu s partnerom, ali ne birate pravi način da to i dobijete, što otežava komunikaciju s njim. Kvadrat Venere i Neptuna, posle 1. avgusta čini vas sklonim zabludama, a 13. avgusta možete da se zaljubite u nekoga na poslu. U vreme mladog i punog Meseca, 24. jula i 9. avgusta, Amorova strela može da vas pogodi na putu, plaži, u avionu. Od 7. do 10. avgusta, rasprave s voljenom osobom.

Zdravlje Unosite više vitamina.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Ulazak Sunca u kuću posla, pod uticajem Saturna i Neptuna, do kraja jula usporava ili odlaže aktivnosti junskih Rakova, ali im 25. jula stižu dobici. Međutim, kvadrat Venere i Neptuna, 1. avgusta, može doneti sklonost prekomernom trošenju. U vreme prve i poslednje četvrti Meseca, 1. i 16. avgusta, vaša kreativnost može doći do punog izražaja. Do 11. avgusta, povedite više računa o "papirologiji" i vrednim sitnicama, a 13. avgusta vas očekuje uvećanje prihoda.

Ljubav S Venerom, planetom ljubavi i lepote, u vašem znaku, posle 31. jula, vaša popularnost raste, a početkom avgusta slobodni Rakovi mogu i da se zaljube. U vreme mladog i punog Meseca, 24. jula i 9. avgusta, moguć strastveni susret s nekim zemljanim ili vodenim znakom. Od 7. do 10. avgusta, Saturn, vladalac partnerskih odnosa, pravi opoziciju s Marsom u kući privatnog života, donoseći trzavice u domu.

Zdravlje Unosite više tečnosti.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac Sunce u vašem znaku donosi vam priliv energije i optimizma, ali i veliki pritisak obaveza i očekivanja nadređenih. Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim poslovima, do 11. avgusta, upozorava na oprez s dogovorima i ugovorima. Prva i poslednja četvrt Meseca, 1. i 16. avgusta, donosi dobitke preko samostalne delatnosti i nekretnina. Ulazak Venere u Raka, 31. jula, uvećava vaše prihode preko samostalne delatnosti, ali posle 7. avgusta pazite na troškove.

Ljubav Mlad i pun Mesec u vašem i znaku Vodolije, 24. jula i 9. avgusta, donosi vam želju da postavite neke stvari na svoje mesto i romansu sa ekscentričnom osobom. Venera, planeta ljubavi, u kući podsvesti i tajni, posle 31. jula, čini vas sklonim preispitivanju odnosa s partnerom ali i zabludama. U periodu od 7. do 10. avgusta, susret s na kraćem putu, može da pokrene lavinu emocija u vama.

Zdravlje Kontrolišite pritisak.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Sunce u kući tajni, pod uplivom Saturna i Neptuna iz kuće finansija, donosi mogućnost zarade preko dugoročnog posla i saradnje sa strancima iz prekookeanskih zemalja. U vreme prve i poslednje četvrti Meseca, 1. i 16. avgusta, uspeh i novac preko intelektualnih poslova, turizma, putovanja, obrazovanja. Direktan hod vašeg vladaoca Merkura, koji koji upravlja i vašom karijerom,posle 11. avgusta najavljuje povoljniji period za dogovore i potpisivanje ugovora.

Ljubav Već 22. jula, opozicija Marsa u vašem znaku i Severnog Mesečevog čvora u kući partnerskih odnosa, ponovo pokreće vaš nagomilani bes i sukob s voljenom osobom zbog prošlosti. Posle 31. avgusta, raste napetost između vaših želja i načina na koji pokušavate da ih ostvarite. Mars ulazi u kuću ljubavi 7. avgusta čineći vas sklonim kritikovanju. Mlad i pun Mesec, 24. jula i 9. avgusta, donosi tajnu romansu i vezu s kolegom.

Zdravlje Provodite više vremena u prirodi.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Sunce u kući planova i neočekivanih situacija obrazuje napet aspekt sa Plutonom, vladaocem vašeg posla i partnerstva, pa ćete uz veći napor uspeti da postignete ono što želite. Prva i poslednja Mesečeva četvrt, 1. i 16. avgusta, donose vam novac preko novog posla, sponzora, nasledstva. U periodu od 7. do 10. avgusta, pruža vam se šansa za završetak važnog posla. Do 11. avgusta, pazite na dokumenta i svoje izjave, naročito ako se bavite javnom delatnošću.

Ljubav Vladalac partnerskih odnosa, Mars, planeta strasti ali i sukoba, sredinom perioda ulazi u vaš znak što nepovoljno utiče na odnos s voljenom osobom. U vreme mladog i punog Meseca, 24. jula i 9. avgusta, moguće su rasprave, svađe, ljubomorne scene, nagli raskidi. Izazovan aspekt vašeg vladaoca Venere i Neptuna, početkom avgusta, nagoveštava susret sa zauzetom osobom i ulazak u vezu sredinom meseca.

Zdravlje Izbegavajte stresne situacije.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Sunce, posle godinu dana, ulazi u vašu kuću karijere praveći opoziciju s vašim vladaocem Plutonom, što vas fokusira na porodični biznis ili drugi vid samostalne delatnosti. Krajem jula, možete imati osećaj kao da gubite kontrolu, ali ćete se ipak brzo pribrati. Poslednja i prva Mesečeva četvrt u vašem znaku i Biku, 1. i 16. avgusta, upozorava na oprez na putovanjima, u kontaktima sa strancima, pravnim poslovima i javnim delatnostima.

Ljubav Period pred vama donosi uzavrele strasti, naročito u periodu između 7. i 10. avgusta, kada vaš vladalac Mars ulazi u kuću tajni i pravi izazovne aspekte sa Saturnom i Neptunom. U vreme mladog i punog Meseca u desetoj i četvrtoj kući, 24. jula i 9. avgusta, Konjunkcija Venere i Jupitera u devetoj kući, 13. avgusta, nagoveštava susret s mlađom osobom preko interneta ili na putu u inostranstvu.

Zdravlje Dodatni oprez u saobraćaju.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Posao Sunce u vašoj, prirodnoj devetoj kući, obrazuje napet aspekt s retrogradnim Plutonom, pa ste pritiskom promena koje vam baš i ne odgovaraju. Trigon s vašim vladaocem Neptunom podstiče umetničku inspiraciju i donosi motivaciju sportistima. U vreme prve i poslednje Mesečeve četvrti, 1. i 16. avgusta, oprez sa finansijama, pozajmicama i kreditima. Ulazak Marsa u Vagu, posle dve godine, 7. avgusta, donosi promene planova i usporavanje ili odlaganje poslova.

Ljubav Aspekti Saturna i Neptuna iz kuće ljubavi povoljno utiču na odnos s partnerom, a slobodnima donose zaljubaljivanje. Posle 11. avgusta Merkur, vladalac partnerskih odnosa, kreće direktno i komunikacija postaje bolja. U vreme mladog i punog Meseca, 24. jula i 9. avgusta, odnos s voljenom osobom može se naći na testu. Konjunkcija vašeg vladaoca Jupitera i Venere, 13. avgusta, donosi uzavrele strasti.

Zdravlje Stomačne tegobe.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Ulazak Sunca u kuću finansija i rizika, pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće posla, donosi vam novac, ali i vanredne troškove. Period nije povoljan za ulaganje u privatni biznis. Kvadrat Venere i Neptuna, krajem jula donosi sklonost prekomernom trošenju. U vreme prve i poslednje Mesečeve četvrti, u Škorpiji i Biku, 1. i 16. avgusta, zarada preko kreativnih zanimanja, sporta, digitalnog marketinga. Pazite šta i kome pričate, naročito do 11. avgusta.

Ljubav Mlad i pun Mesec, u Lavu i Vodoliji, 24. jula i 9. avgusta, donosi vam strastveni susret s osobom koja nosi uniformu na radu ili često putuje zbog posla. Početkom avgusta, stvara se napetost između vaše želje za emocionalnom povezanošću s nekim i potrebe za samostalnošću. Moguća su razočarenja, zbog nerealnih očekivanja. Naglašena kuća strasti podstiče partnerovu ljubomoru, naročito oko 13. avgusta.

Zdravlje Bol u leđima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Sunce u sedmoj kući pravi napet aspekt s retrogradnim Plutonom u vašem znaku, stvaljajući naglasak na partnerstva, javne delatnosti, diplomatiju, advokaturu, modu. Prva i poslednja Mesečeva četvrt u kućama karijere i privatnog biznisa, 1. i 16. avgusta, upozorava na vanredne troškove i sukob s nadređenima. U prvoj polovini perioda, povedite više računa o vrednim sitnicama, kao i prilikom sklapanja dogovora ili potpisivanja ugovora.

Ljubav Naglašen znak Lava donosi vam brojne susrete sa interesantnim osobama, a posle 7. avgusta i na putovanjima. Do 11. avgusta, retrogradni Merkur, vladalac ljubavnog života, u vaš život donosi staru simpatiju. U vreme mladog i punog Meseca u kući partnerskih odnosa i u vašem znaku (jednom godišnje), 24. jula i 9. avgusta, moguća romansa. Spoj Venere i Jupitera, 13. avgusta, donosi vam udvaranje zauzete osobe.

Zdravlje Kontrolišite pritisak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Aspekti Sunca, u kući posla, sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom, donose vam dogovore o dugoročnim poslovima i ulaganjima. Opozicija s Plutonom u kući tajni obezbeđuje vam i dodatni izvor prihoda i podršku uticajne osobe. U vreme prve i poslednje Mesečeve četvrti u Škorpiji i Biku, 1. i 16. avgusta, zarada preko putovanja, privatnog biznisa, intelektualnih i uslužnih delatnosti. U prvoj polovini perioda, obratite više pažnje na svoje izjave.

Ljubav Odnos s bračnim ili dugogodišnjim partnerom do kraja jula može se naći na testu poverenja. U vreme mladog i punog Meseca, 24. jula i 9. avgusta, slobodne Ribe mogu da upoznaju nekoga preko poslovnih kontakata ili na dužem putovanju. Od 7. do 10. avgusta, moguće ljubomorne scene zbog partnerove posesivnosti a posle 11. avgusta, očekuje susret s nekim ko vam je nekada mnogo značio.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.