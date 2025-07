BRAK SAMO NA PAPIRU: Šta je tihi razvod i zašto se supružnici odlučuju za njega

Rastanci nikome ne padaju lako, a razvodi pogotovo, jer imaju veću težinu shodno ulogu, braku koji će biti zauvek prekinut na taj način. Čak i kada je sporazuman, razvod je u velikoj meri razoran po oba supružnika, iz mnogo razloga.

Arhiva Novosti

Finansijski izdaci poput advokatskih usluga, troškova preseljenja, alimentacije za decu, pa katkad i nekadašnjeg supružnika, samo su neki od njih, a mogu biti ogromni. Uz to, čitava prateća logistika je prava noćna mora, posebno ukoliko bračni partneri dele starateljstvo nad decom. Da ne pričamo o emotivnoj iscrpljenosti koja će nastati tokom saopštavanja ove nemile vesti svima, kao i protekom meseci (pa i godine!) provedenih u pregovorima ili sudskim procesima, i „raspetljavanjem“ zajedničkih bankovnih računa i imovine.

Zbog svega ovoga pojedini parovi se umesto potpunog „pravnog raskida“ odlučuju na nešto tiši završetak braka. I to čini sve više njih, tako da je ovaj fenomen prepoznat i nazvan „tihi razvod“, a odnosi se na situaciju u kojoj par više nije emotivno ni fizički zajedno, ali su i dalje zakonski u braku. Priznati američki psihoterapeut Met Lundkvist pojašnjava da kada dođe do tihog razvoda supružnici spavaju odvojeno, seksualni odnosi i romansa više ne postoje, ali (često) i dalje žive zajedno, zajednički odgajaju decu, odlaze na porodična putovanja, dele troškove i račune.

Foto: Shutterstock

Pitate se da li je ovo preporučljivo? Bez obzira na to da li ste samo radoznali, razmišljate o ovome ili ste u tihom razvodu, a da toga niste ni svesni, donosimo vam četiri stvari koje bi trebalo da znate o pomenutom fenomenu:

Ponekad predstavlja finansijsku nužnost

Malo ko želi da ostane u braku koji je završen. Ali parovi koji se odluče na tihi razvod često nemaju drugog izbora zbog finansija. „Surova je realnost troškova stanovanja“, kaže Lundkvist i dodaje: „Parovi ostaju kratkoročno zajedno jer ne mogu sebi da priušte iseljenje iz porodičnog doma.“

Naravno da je neprijatno kada bivši partner spava na kauču, ali očekivati da on odmah preuzme na sebe trošak nove mesečne kirije, posebno u trenutnoj ekonomskoj situaciji, nerealno je u većini slučajeva, jer predstavlja prevelik teret po njega.

Znakovi upozorenja Socijalni radnik, psihoterapeut i terapeut za parove, Liza Lavel, ističe da se često susreće sa parovima koji su u tihom razvodu. - Spolja se mogu ponašati kao da je sve u redu – oni su sjajni roditelji i dobro obavljaju svoje svakodnevne obaveze, ali nedostaje im emocionalna veza - kaže ona i dodaje da je jedan od prvih znakova upozorenja koje primeti kod parova koji su na ivici tihog razvoda, ili su već u njemu, njihov osećaj da su sada više kao cimeri nego romantični partneri. „Uloga majke i oca zauzima centralno mesto, a ne muža i žene ili voljenih osoba”, objašnjava Lavelova.

- Da bi ovakvo zajedničko stanovanje funkcionisalo, ključno je postavljanje jasnih granica i otvorene komunikacije- objašnjava psihoterapeut. - Razgovarajte kao odrasli. Možete možda se dogovorite da vaša faza bude pod okriljem krilatice "Ne pitaj, ne pričaj". Takođe, odlasci na bračno savetovanje su dobra ideja, ukoliko oboje imate iskrenu želju za tim. Ili se dogovorite da na neko vreme odložite zajedničke izlaske sa drugim ljudima dok ne uđete u sledeću fazu.

Često se dešava kod parova koji imaju decu

Nekada se parovi odlučuju na tihi razvod jer žele da odlože „pravi“ raskid bračne zajednice dok deca ne odrastu ili ne budu u pogodnijoj poziciji da shvate šta se dešava. „Deca su veoma sklona maštanju“, kaže Lundkvist, pa je prirodno da roditelji brinu da bi njihovi mališani, ukoliko se zvanično razvedu, mogli da shvate prijateljski razgovor ili zagrljaj bivših supružnika kao znak pomirenja. U tom kontekstu tihi razvod „može omogućiti parovima da prođu kroz proces tugovanja i zajedno donesu odluke pre nego što sve saopšte deci“, poručuje psihoterapeut.

Ali, ćutanje nije najsigurniji način kojim ćete zaštititi decu, jer Lundkvist tvrdi da će ona, ako odlučite da sve držite u tajnosti, svakako osetiti da nešto nije u redu. Pitanje "Zašto više ne spavate u istoj sobi?" zna da bude nezgodno. Bilo bi dobro da najpre sami procesuirate čitavu situaciju, a zatim napravite plan kako ćete i kada sve objasniti deci“, savetuje američki stručnjak.

Foto: Profimedia

Tišina može biti selektivna

Tihi razvod nije nečija "tuđa stvar". Međutim, s obzirom na to da je raskid vrlo težak, da ne biste kroz sve prolazili sami, Lundkvist preporučuje da u proces uključite nekoliko bliskih, pouzdanih osoba. Tako bi, recimo, vaspitačica ili bebisiterka trebalo da znaju o čemu se radi, radi lakše organizacije, ažuriranja kontakt informacija itd. A najbolji prijatelji, roditelji ili braća i sestre mogu biti važni emotivni saveznici. Takođe, psihoterapeut može da pomogne u procesu razumevanja i prihvatanja situacije. "Zaštitite sebe kao pojedince i razmislite šta vašem odnosu treba. Ako to znači da bi vaša, po prirodi osuđujuća, sestra trebalo da sazna poslednja — neka bude tako", kaže on.

Ne bi trebalo da ostane zauvek tajna

Prema Lundkvistovim rečima, teško je dugoročno održavati tihi razvod — kako emocionalno, tako i logistički. (U jednom trenutku će neko primetiti da više ne delite spavaću sobu.)

„To ne znači da je to loša ideja, jer, na kratak rok, tihi razvod vam može pomoći u tugovanju, prelaznom periodu i međusobnoj podršci“, kaže on, ali naglašava da je ključna reč „kratkoročno“. „Prekid veze je težak. Postoje i drugi razlozi zbog kojih ljudi ostaju u vezi, osim intimnih odnosa, ljubavi, roditeljstva i novca. Tu je i drugarstvo, neko na koga možeš da se osloniš“, pojašnjava psihoterapeut:

- Međutim, budite veoma oprezni u tome da tihi razvod ne koristite kao način da ostanete u poznatom ili izbegnete strah od samoće. Idealno bi bilo da postavite vremensku granicu, na taj način ćete gledati ka budućnosti, umesto da ostanete zaglavljeni u tišini sadašnjosti.