OSLOBAĐAJU EMOCIJE KROZ IGRU Saveti za roditelje: Evo kako da pomognete svom detetu (FOTO)

Omiljena aktivnost svakog deteta, igra, osim što je lepršava, razigrana i neodoljivo zabavna, veoma je značajna za njegovo stasavanje. Kroz nju mališani na prirodan način uče i razvijaju se. Veoma je važna za sve oblasti razvoja, uključujući i emocionalni.

Foto: Free Images Pixabay

Mala deca su mali ljudi sa velikim emocijama, koje ne umeju baš uvek da verbalizuju. Igra im pruža priliku da istraže i izraze svoja osećanja, kao i da vežbaju upravljanje njima, što je dobro za postizanje uravnoteženosti, lepšeg ponašanja i kvalitetnijih odnosa sa drugima. Važno je istaći da ključnu ulogu u igri i razvoju vašeg mališana imate upravo vi. Aktivnim uključivanjem deteta u igru možete mu pomoći da razume šta oseća i zbog čega. Na primer, ako je dete tužno jer mu je igračka polomljena, možete reći:

„Vidim da si tužan zbog igračke. U redu je - možemo to da popravimo.“ Na taj način pokazujete saosećanje i utehu, jer ćete pronaći rešenje problema. Takođe, mališani posmatraju kako izražavate emocije, te im možete dati dobar primer kada upravljate njima na pozitivan način. Tako, na primer, kada ste pod stresom, pred detetom možete da kažete: „Osećam se uznemireno, pa ću stati i tri puta duboko udahnuti i izdahnuti.“

Svako doba prate različiti nivoi izražavanja emocija, a evo šta možete očekivati, što se tiče osećanja najmlađih, u uzrastu od prve do druge godine: Vaše dete će, najverovatnije, tada postati svesnije da je pojedinac. Počeće da oseća strah, stid, empatiju i zavist. Bivaće sve nezavisnije i želeće da radi stvari bez vaše pomoći.

Biće u stanju da se strpi i kontroliše pojedine emocije. Počeće da govori kako se oseća – recimo, reći će „jao“ kada oseti bol ili „uspeo sam!“ ako je ponosno. Upoređivaće svoje ponašanje sa drugom decom – na primer, može da kaže da je čekalo svoj red, ali drugi nisu.

Foto: Free Images Pixabay

Takođe, u tom periodu mališani se susreću sa velikom, novom emocijom - frustracijom. Gotovo sigurno će se nervirati, plakati, vikati ili udarati o pod/zid kada im nešto ne ide na ruku. Neće razumeti zašto ne mogu da imaju ono što žele baš u momentu u kom to žele (doduše, ni mnogi odrasli to ne shvataju). Postaće vrlo naredbodavni prilikom izražavanja svojih htenja. Biće im teško da prestanu da se igraju ili da promene aktivnost. Katkad će pokušavati da svoju frustraciju drže pod kontrolom, pa ćete naknadno primetiti neke „napade“ besa.

Kada malo porastu, u uzrastu od tri godine, većina mališana počinje da oseća emocije poput krivice i stida. Veoma je važno da uvek saslušate vašeg naslednika kada želi da razgovara sa vama i pružite mu podršku dok pokušava da razume ova, za njega nova, osećanja. Ukoliko je uznemiren, pomozite mu da se smiri i nosi sa snažnim emocijama. Postoje igre koje podstiču razvoj, razumevanje i izražavanje emocija kod mališana, a mi ćemo vam navesti neke od njih, tek da vas podstaknemo na akciju.

Isprobajte maštovitu igru sa lutkama, igračkama ili starom odećom. Na primer, vaše dete može da se pretvara da brine o medvedu ili da hrabro spasava igračke sa drveta, pomaže izgubljenom detetu da se vrati kući, pokriva zamišljene kuce ili mace koje se napolju smrzavaju… Dečja mašta je nepregledna, kao i mogućnosti da se emocije vašeg malenog člana porodice pokrenu i izraze kroz nju.

Kada se obratiti doktoru Nedostatak ispoljavanja pojedinih emocija kod vašeg mališana neka vam bude povod da ga odvedete kod doktora na konsultacije. Recimo, ukoliko ne pokazuje znake anksioznosti zbog razdvajanja ili nema naklonost prema poznatim licima do navršenih 18 meseci, potražite stručno mišljenje. Takođe, bilo bi dobro da se posavetujete sa lekarom ako, do druge godine, vaša ćerkica ili sinčić ne dolaze kod vas da bi dobili preko potrebnu dozu ljubavi ili utehe, ili ako ste zabrinuti za bilo koji drugi aspekt razvoja mališana.

Pevajte i igrajte zajedno, kao što biste, recimo, prilikom pesmice „Kad si srećan“, uz obavezno, radosno pljeskanje dlanovima. Ponovite omiljenu detetovu pesmicu više puta i obratite pažnju na to zašto mu se baš ona dopada.

Dozvolite da se zajedno isprljate igrajući se u pesku, blatu, baricama ili sa bojama. Primetićete koliko je dete zadovoljno dok se igra peskom, gazi po blatu ili pravi velike poteze bojama.

Čitajte mališanu priče u kojima likovi doživljavaju osećanja kroz koja prolazi i on i pažljivo posmatrajte kako reaguje. Pročitajte ponovo deo koji primetite da je ostavio posebnog traga na njega.

Igrajte se na otvorenom, u parku ili nekom prostoru gde dete može da trči, prevrće se ili kotrlja i na taj način oslobodi emocije.

Pustite ga da preuzme vođstvo u igri i okuražite ga da se druži, zabavlja i deli svoje igračke sa mališanima svih uzrasta.