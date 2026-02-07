Panorama

PAZITE NA TROŠKOVE, DODATNI OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za subotu, 7. februar: Ovih 5 znakova su na udaru aspekta Merkur-Uran

Marina Jungić Milošević, astrolog

07. 02. 2026. u 07:00

MERKUR, planeta komunikacija, mentalnog stanja, saobraćaja, u konfuznim Ribama, danas obrazuje više napetih aspekata, među kojima i kvadrat s Uranom, koji je nedavno krenuo direktnim hodom.

Budući da je Uran planeta neočekivanih situacija a prelazi preko opasne zvezde Algol, ovaj aspekt upozorava na opasnost u saobraćaju i probleme sa sredstvima komunikacija (telefoni, internet, automobili), ali i sa dogovorima, platnim karticama, ključevima, dokumentima, ugovorima, kupoprodajom, nekretninama, jer je i Merkur, kao i Uran, u znaku svog pada.

S druge strane, na prirodnom zodijačkom krugu, Merkur se nalazi u 12. astrološkoj kući (prepreke, ograničenja, tajni neprijatelji), a Uran u drugoj (novac), što donosi i vanredne troškove preko poslova sa nekretninama, hranom, prehrambenim namirnicama, ali i preko medicine, farmacije, morske plovidbe.

Na udaru ovog aspekta su rođeni na početku znaka Riba, Device, Blizanaca i Strelca, kao i Bikovi rođeni krajem znaka.

NA KOM MESTU STE VI? Horoskopski znaci od najslabijih do najizdržljivijih

