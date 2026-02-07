PAZITE NA TROŠKOVE, DODATNI OPREZ U SAOBRAĆAJU Astro savet za subotu, 7. februar: Ovih 5 znakova su na udaru aspekta Merkur-Uran
MERKUR, planeta komunikacija, mentalnog stanja, saobraćaja, u konfuznim Ribama, danas obrazuje više napetih aspekata, među kojima i kvadrat s Uranom, koji je nedavno krenuo direktnim hodom.
Budući da je Uran planeta neočekivanih situacija a prelazi preko opasne zvezde Algol, ovaj aspekt upozorava na opasnost u saobraćaju i probleme sa sredstvima komunikacija (telefoni, internet, automobili), ali i sa dogovorima, platnim karticama, ključevima, dokumentima, ugovorima, kupoprodajom, nekretninama, jer je i Merkur, kao i Uran, u znaku svog pada.
S druge strane, na prirodnom zodijačkom krugu, Merkur se nalazi u 12. astrološkoj kući (prepreke, ograničenja, tajni neprijatelji), a Uran u drugoj (novac), što donosi i vanredne troškove preko poslova sa nekretninama, hranom, prehrambenim namirnicama, ali i preko medicine, farmacije, morske plovidbe.
Na udaru ovog aspekta su rođeni na početku znaka Riba, Device, Blizanaca i Strelca, kao i Bikovi rođeni krajem znaka.
Preporučujemo
SAVETI DOMAĆICA: Evo kako da vam sunđer za pranje sudova duže traje
06. 02. 2026. u 20:11
MIR VEĆ U MARTU, UKRAJINA IDE NA IZBORE I REFERENDUM? Rojters ekskluzivno objavio detalje mirovnog sporazuma, ali jedna stvar koči sve
AMERIČKI i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je taj rok verovatno nerealan zbog nedostatka dogovora o ključnom pitanju teritorije, prema rečima tri izvora upoznata sa razgovorima, ekskluzivno je objavio Rojters.
06. 02. 2026. u 22:55
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)