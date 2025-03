SPREMITE SE - STIŽE NAM RETROGRADNI MERKUR: Retrogradna Venera pogoršava situaciju, evo šta nam oni donose

MERKUR, planete logike, razuma, intelekta, komunikacija, informacija, biznisa, dogovora, kraćih putovanja, rodbine, 15. marta, rano ujutru, kreće u prvi od tri ovogodišnja retrogradna hoda.

Foto Shutterstock

U jednom znaku obično ostaje oko mesec dana, mada može i duže. U periodu njegovog retrogradnog hoda, otprilike tri puta godišnje, obično smo nervozniji, podložniji stresu, raspravama, rizičnim situacijama u saobraćaju, konfliktima s komšijama, rodbinom i sl. Kasnimo zbog opravdanih razloga ili više sile, pravimo greške u računanju, gubimo dokumenta, ključeve ili ne znamo gde su, a tu su i problemi s kolima, telefonima, laptopovima, decom...

To je i onaj osećaj kada vam se čini da se izgubljene stvari iz čista mira pojavljuju na mestima na kojima ih niste očekivali, a zapravo ste ih vi tamo i ostavili. Kada vaša poruka ode na pogrešan broj, a vi uvereni da ste je poslali pravoj osobi, čekate odgovor. Ili kada vaš telefon dospe u ruke vašeg radoznalog partnera, što već sluti na ozbiljan ljubavni okršaj.

Foto: Profimedia

Zato Merkur ne igra samo važnu ulogu u poslovnom, već i u ljubavnom životu mnogih znakova, među kojima se izdvajaju Strelčevi i Ribe, čijim partnerskim odnosima vlada. A sva ta dešavanja, njihov intenzitet, zavisi dosta i od znaka preko koga retrogradnim hodom prelazi određena planeta.

Zato nije svejedno preko koje astrološke kuće u vašem ličnom horoskopu prelazi retrogradni Merkur, koji uglavnom pojačava konfuziju, rasejanost i nervozu. To je onaj osećaj kao da niste svoji, a sve radite kao i obično. Kada vam je potrebno dva puta više vremena ili napora da uradite svakodnevni posao.

KAD PLANETE "PRETIČU" JEDNA DRUGU HITRI Merkur, planeta najbliža Suncu, kreće prividnim hodom unazad sa devetog stepena znaka Ovna. Prividan, jer se radi o optičkoj iluziji. Na latinskom, retrogradan znači "kretanje unazad", ali planete ne mogu da idu u rikverc. Pošto se različitim brzinama okreću oko Sunca, planete "pretiču" jedna drugu, što posmatraču sa Zemlje izgleda kao da neke idu unazad. Retrogradni hod slabi astrološki uticaj planeta (Sunce i Mesec ne mogu da budu retrogradni). Mali, ali hitar, uvek o svemu informisan, ovaj "glasnik bogova" (u grčkoj mitologiji, Hermes u rimskoj) obično za tri nedelje pretrči preko jednog zodijačkog znaka, a kada je u retrogradnom hodu (tri do četiri puta godišnje), zadrži se i duže.

Budući da Merkur upravlja Blizancima i Devicom, a egzaltiran (naglašen) je u Škorpiji, predstavnici ovih zodijačkih znakova najviše su pod njegovim uticajem.

A pošto je retrogradan u Ovnu, to će najviše osetiti martovski Ovnovi, junski Rakovi, septembarske Vage i decembarski Jarčevi.

Mada je posle godinu dana, ponovo retrogradan u Ovnu, Merkur ipak pravi drugačije aspekte - konjunkciju sa retrogradnom Venerom (pazite da vaše poruke i mejlovi ne završe na pogrešnim adresama) i sekstile sa Jupiterom i Plutonom.

Foto: Profimedia

Donosi susrete ili obnovu kontakata sa starim simpatijama, ali i motivaciju umetnicima, naročito piscima, da dovrše neke projekte (započete ili o kojima se pričalo pre godinu dana). Takođe, donosi mogućnost obnove saradnje sa strancima iz zemalja nemačkog jezičkog područja, honorarne angažmane i zaradu preko IT sektora, interneta, prijatelja.

S obzirom na to da Merkur kreće retrogradno s devetog stepena Ovna (stepena Strelca), znaka kontakata sa strancima, putovanja, obrazovanja, pravnih poslova - to su oblasti na koje će do 30. aprila (kada se Merkur vraća u Ribe) biti usmerena pažnja većine znakova. Ako vam je neka planeta na devetom stepenu Ovna, možete da saznate i kako će delovati na vas.