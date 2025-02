KAD PAUCI POSTANU ZOMBIJI: Zašto je jedna gljivica nazvana vrstom iz noćnih mora (VIDEO)

VRSTA iz noćnih mora, gljivica koja pretvara pauke u zombije, pronađena je u barutani u Severnoj Irskoj. Otkrio ju je i klasifikovao tim naučnika koj je predvodio dr Hari Evans iz organizacije CAB, a nazvana je po legendarnom britanskom voditelju i prirodnjaku ser Dejvidu Atenborou.

Gljivica je primećena prvo na jednom primerku pauka Metellina merianae, pronađenom na plafonu barutane, a zatim i na jedinki vrste Meta menardi, saopštio je CABI. Nakon toga, speleolozi su pomogli u otkrivanju gljivice u pećinama, a nakon dodatnih analiza nova vrsta nazvana je – Gibellula attenboroughii.

Tokom ispitivanja, otkriveno je da su svi pauci, iako pripadnici vrsta koje se skrivaju u pećinama i imaju jazbine ispod kamenja, zaraženi stizali do plafona ili zidova. Ovi pauci, koji se po prirodi skrivaju na mračna mesta, kada ih gljivica napadne napuštaju svoje jazbine i mreže i odlaze da uginu na izloženim mestima. To je, navodi se, ponašanje slično ponašanju mrava u brazilskim šumama koje napada gljivica Ophiocordyceps.

Otkako su prvi put otkrivene gljivice koje pretvaraju životinje u zombije to je inspirisalo nekoliko knjiga, video-igrica i TV serija poput „The Last of Us“.

Evans je za „Lajv sajens“ rekao da je proces infekcije ovom gljivicom složen i da je Gibellula attenboroughii evoluirala zajedno sa pećinskim paucima.

Kako je objasnio, spore prodiru u pauka i inficiraju njegov hemocoel, šupljinu u kojoj se nalazi ekvivalent krvi beskičmenjaka. Nakon što pauk napusti jazbinu, gljivica proizvodi toksin koji ubija domaćina, a onda koristi antibiotike da mumificira leš. Gljivica uzima sve nutrijente iz tela pauka, pa raste i izbacuje duge strukture koje služe za izbacivanje i širenje spora.

„Ova gljivica je pravi medicinski kovčeg s blagom. A postoji još mnogo gljivica koje ćemo tek otkriti. Carstvo gljivica možda ima 10, 20 miliona vrsta, ali je samo 1 odsto njih do sada opisan“, rekao je Evans.

Studija o novoj vrsti gljivica objavljena je u žurnalu „Fungal Systematics and Evolution“.

Kada je reč o Dejvidu Atenborou, u njegovu čast dosad je nazvano više od 50 različitih vrsta i to od biljaka, preko pleziosaurusa i riba do ptica i guštera.

