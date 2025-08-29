Zelena energija za budućnost

Kako broj ljudi na planeti neprestano raste, tako je sve veća i potražnja za električnom energijom.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, preko 600 miliona ljudi u svetu nema pristup električnoj energiji. Zbog ove činjenice Ujedinjene nacije su dostupnu i obnovljivu energiju uvrstile među 17 ciljeva svoje agende održivog razvoja. Ali, to nije samo cilj Ujedinjenih nacija. Velika odgovornost je na energetskim kompanijama koje moraju da zadovolje sve veće potrebe za energijom s jedne strane, dok istovremeno tu energiju treba da proizvedu na ekološki prihvatljiv način, uz odgovoran odnos prema resursima i generacijama koje dolaze. Stoga su korporativni izveštaji o održivom razvoju jedan od načina da društveno-odgovorne kompanije ostvare transparentnu komunikaciju sa javnošću i obaveste sve zainteresovane strane o ekonomskom napretku i aktivnostima na zaštiti životne sredine. Društveno odgovorne kompanije u svojim izveštajima detaljno navode na koji način su objedinile poslovne, društvene, ekološke i druge ciljeve, odnosno šta su učinile kako bi svojim aktivnostima doprinele ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN.

Kada je reč o Srbiji, sve više kompanija prepoznaje značaj poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja, ali i izveštavanja o održivom poslovanju. Inicijator trenda izveštavanja o dostignućima kompanije u oblasti održivog razvoja je najveća domaća naftna kompanija, NIS, koja svoje poslovanje temelji na principima održivog razvoja i doprinosi ostvarivanju 12 od 17 ciljeva UN, o čemu kontinuirano i transparentno izveštava sve zainteresovane strane putem godišnjeg izveštaja o održivom razvoju. NIS već godinama intenzivno ulaže i u obnovljive izvore energije. Sprovodeći zelenu agendu, u cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida i globalnog zagrevanja, kompanija je izgradila solarne elektrane na 45 NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica.

Proizvedena električna energija se najvećim delom koristi za potrebe benzinskih stanica, dok se ostatak isporučuje u distributivnu mrežu. Tako je godišnja proizvodnja električne energije u solarnim elektranama na benzinskim stanicama porasla 20 puta u periodu 2022–2024. godine, dostigavši 1,46 miliona kWh. Sa dodatnih 30 solarnih elektrana koje se planiraju za 2025. godinu, ukupna godišnja proizvodnja će premašiti 2,5 miliona kWh, dok se smanjenje emisija CO2 u tom slučaju procenjuje na više od 2.500 tona godišnje. Nastojanje NIS-a da doprinese očuvanju životne sredine ogleda se i u činjenici da je tokom 2024. godine investirala gotovo 1,1 milijardu dinara u ekološke projekte.

Kako u ovoj kompaniji navode, ekološki način proizvodnje energije i odgovorno korišćenje resursa jedini su način za kreiranje energetski održive budućnosti i dodaju da će kompanija nastaviti da svoj razvoj prilagođava potrebama zajednice, uz odgovornost prema zaštiti životne sredine.