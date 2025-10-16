OSNOVNA ŠKOLA “MILAN ILIĆ ČIČA” U ARANĐELOVCU: Predstavena Nacionalna čitanka za treći i četvrti razred osnovne škole „Koreni i krila"
„Nacionalna čitanka predstavlja ne samo važan deo u procesu sticanja znanja učenika, već ima i dublji smisao izgradnje nacionalne svesti i savremenog konteksta nacionalno-obrazovnog identiteta srpskog naroda”, kazao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković danas na predstavljanju Nacionalne čitanke „Koreni i krila” za treći i četvrti razred osnovne škole u OŠ “Milan Ilić Čiča” koja je najveća škola u Aranđelovcu.
„Nacionalna čitanka” je obavezno nastavno sredstvo, koja kroz pažljivo odabrane sadržaje podstiče razvoj nacionalnog identiteta, kulture, jezičke pismenosti i osećaja pripadnosti kod učenika, koji . Učenici čitanku dobijaju besplatno.
Počela je distribucija nacionalne čitanke u izdanju „Zavoda za udžbenike“ širom škola po Srbiji, a među prvima dobili su je upravo đaci ove osnovne škole u Aranđelovcu koja broji skoro 1.000 učenika .
Ministar je podsetio da je plan da bude ukupno četiri nacionalne čitanke. Osim dve koje su već završene (za prvi i drugi razred i treći i četvrti), biće urađene
još dve čitanke - za drugi ciklus obrazovanja (od petog do osmog razreda) i za učenike srednjih škola.
„Nacionalnu čitanku, u osnovi vidim kao prelazno rešenje dok ne dobijemo nacionalne udžbenike. Kada čitav posao oko nacionalnih udžbenika bude završen, nacionalna čitanka može ostati pomoćno sredstvo u nastavi, a svakako će se koristiti i u dopunskim školama na srpskom jeziku za našu decu u inostranstvu“ kazao je Stanković.
