DRUGI UPISNI ROK NA UNIVERZITETU U BEOGRADU: Prijavilo se 862 kandidata

Prema najnovijim podacima, u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Beogradu prijavilo se 862 kandidata, sa ukupno 1 349 podnetih prijava. Za poređenje, prošle godine u ovom roku bilo je prijavljeno 720 kandidata, što pokazuje značajan porast interesovanja za studije na beogradskom Univerzitetu.

Foto Tanjug

Ovi rezultati obuhvataju svih 31 fakultet Univerziteta u Beogradu, što svedoči o širini i raznovrsnosti studijskih programa koji privlače pažnju kandidata. Univerzitet u Beogradu pozitivno ocenjuje povećano interesovanje, jer ono predstavlja pokazatelj da budući studenti prepoznaju kvalitet i tradiciju nastave i istraživanja.

Univerzitet podseća da je u prvom upisnom roku već zabeleženo veliko interesovanje, a sadašnji rezultati potvrđuju trend rasta.

Sledi i treći upisni rok, koji će se održati u periodu od 1. do 13. oktobra 2025. godine, kada će kandidati imati još jednu priliku da postanu studenti Univerziteta u Beogradu.