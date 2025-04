OSVOJILI PET MEDALJA NA TAJLANDU: Veliki uspeh polaznika Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla"

PET polaznika Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" vratili su se sa Konferencije mladih naučnika sa pet medalja.

Foto. N. Skenderija

Na nezvaničnom svetskom prvenstvu istraživačkih radova iz prirodnih nauka, u konkurenciji 140 takmičara iz 20 zemalja naši srednjoškolici osvojili su dva zlata, dva srebra i bronzu i tako nastavili tradiciju velikog uspeha u poslednjih deset godina. Svi radovi su napisani na engleskom jeziku, kao i "odbrana" i odgovaranje na pitanja komisije.

Buduće naučnice su nam ispiričale da je takmičenje podeljeno u dva dela. Za poster prezentaciju imale su tri minuta, pred mešovitom komisijom, dok je za pover point prezentaciju vreme od deset minuta i to pred stručnjacima za određenu oblast.Boduje se značaj i težina rada, odnosno da ima svrhu i primenu, predstavljanje, obrazloženje prilikom odgovora na pitanja, entuzijam za rad, estetika.

- Rad mora biti jednostavna, ali istovremeno i stručan - objašnjava Tara Koldžić, učenica drugog razreda Pete begradske gimnazije. - Od nas se traži da nekome i ko nije stručan za određenu materiju objasnimo. Mora biti nešto zanimljivo. Jednostavno, da stručnjak iz informatike razume nešto iz prirodnih nauka.

Tara je za rad iz biohemije u kome je istraživala kako nadoknaditi manjak B12 ocenjena najvišim ocenama i dobila zlatnu medalju. Za istraživanje je koristila laboratoriju Tehnološko-metalurškog fakulteta.

- Izdvojila sam rubisko protein iz svežeg lišća bundeve, od koje sam pravila nano čestice i htela da inkapsulišem B bitamini u te nano čestice - objašnjava Tara. - U poslednje vreme veliki broj ljudi problema sa deficitom ovog vitamina, posebno oni koji ne jedu meso, što može imati posledice po zdravlje. Napravila sam produkt, koji bi daljim istraživanjima mogao biti kapsula ili tableta namenjena ljudima sa manjkom vitamina.

SJAJNI UTISCI Naši srednjošklci nose prelepe uspomene sa Tajlanda. Kažu da im je bilo neverovtano iskustvo. Sa vršnjcima iz celog sveta su ostli u kontaktu. Iako su imali malo vremena, obišli su kraljevski rezervat za kornjače, uživali na plaži, bili u tržnom centr u Pataji. Najveći utisak ostavili su hramovi pore dkojih su prolazili, ali i kultura naroda. - Kultura, ljubaznost i pristojnost su nas iznenadili. Trudili su se da nam izađu u susret na svakom koraku. Sve je bilo čisto i uredno čito uredno. Ta prisosjnost je zarazana, pa su se neke od nas nedelju dana po povratku otpozdravljale naklonom. Za kulturno veče smo zaigrale užičko koli i mnogi su nam se pridružili

Najsjajnije odličje pripalo je i Mateji Nikoliću iz 12. beoigradske gimnazije za oblast informatike. On se bavio temom softvera za zaštitu podataka. Srebro je iz iste oblasti pripalo Aleksandri Spasojević, učenici trećeg razreda Gimnazije u Lazarevcu. Ona je tvorac chat gpt za psihoterapiju zasnovanom na tehnologijama mašinskog učenja, odnosno tehnologijama dubog učenja.

- To je, zapravo softver koji na osnovu pitanja koje korisnik postavi daje kontekstulano i empatički odgovarjuće odgovore - kaže Aleksandra. - Smatram da je to izuztno značajno sredstvao za razvoj psihoterpaije jer može da pomogne ljudima između seansi, ali i onima koji nemaju psihoterapeute. On samostalno generiše odgovore, nisu predefinisani. Testirala sam ga 100 pitanja na srpskom, engelskom i franucskom jeziku. Neka od pitanja su - zašto se osećam anksiozno, kako da prevaziđem konstantan osećaj straha, kako da pređem preko dugoročne depresije. Može biti aplikacija na telefonima i koristito se u određenim institucijma.

Maturantkinja Treće beogradske gimnazije Anđela Zorić, takođe je osvojila srebnu medalju za rad iz oblasti zaštite životne sredine. Radila ga je u Institutu "Vinča" zajnjdno sa mentorima.

- Razvili smo elketrodu koja je služila kao senzor za determinaciju paracetamola u otpadnim vodama - navodi Anđela. - Modifikovali smo je nano česticama zlata. Poenta je bila da pomoću elektrode možemo da izračunamo koncentraciju tog leka u zagađenoj vodi. Eksperimnetalni deo sam radila u laboratoriji tokom zimskog raspusta. Posle toga sledi obrada rezultata i pisanje rada.

Milena Pašajlić, maturant Osme beogradske gimnazije sa Tajlanda se vratila sa bronzanom medaljom za rad iz oblasti biologije i hemije. Napravila je neka nova jedinjena po uzoru na estrogene hormone. Testirala je njihov uticaj na estrogene receptore pomoću fluoroscencije u ćelijama kvasca.

- Ako imamo veliku koncentraciju estrogena, dolazi do pojave horminski zavisnih karcinoma - objašnjava Milena. - Moj cilj je bio da napravim nova jdedinjenja koja će onemogućiti vezivanje ili, ako se veže da se smanji koncentarcija hormona. Rezulati su bili odlični. Istraživanje sam radila na PMF u Novom Sadu i treba ga nastaviti. Potrebna je provera na ćelijskim strukturma, testiranje na životinjamama, klinička ispitivanja.

Ove sjajne devojke ističu veliku zahvalnost svim mentorima pojedinačno. Posebno, generalnom mentoru Mateji Opačiću, koji ih je ispratio od početka do kraja takmičenja, tim lideru Filipu Koldžiću, direktoru Centra Nikoli Srzentiću, kao i Fondaciji "1 odsto" koja im je pomogla da otputuju.