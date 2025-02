SRPSKIM SREDNJOŠKOLCIMA 13 MEDALJA U SINGAPURU: Veliki uspeh naših đaka na Stemko olimpijadi

NA 16. Rumunskom masteru iz matematike (Romanian Master of Mathematics – RMM), jednom od najprestižnijih međunarodnih takmičenja iz matematike za učenike do 19 godina u svetu, koji se održava od 10. do 15. februara 2025. godine u Bukureštu, učenici RMM tima Republike Srbije postigli su izuzetne rezultate, osvojivši tri medalje.