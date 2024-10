JAVNI POZIV FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST: Timovima za projekat dodeljuje se 5,4 miliona dinara

Fond za inovacionu delatnost otvara četvrti javni poziv za Smart Start program - usmeren ka pružanju podrške timovima koji razvijaju inovativna rešenja za aktuelne tržišne izazove.

Find za inovacionu delatnost

Ovaj program nudi jedinstvenu priliku za sve koji su u ranoj fazi razvoja svojih proizvoda i usluga, a žele da ih dodatno unaprede i plasiraju na tržište.

Smart Start program obezbedio je bespovratna sredstva u iznosu do 5,4 miliona dinara po projektu, uz finansiranje do 90% ukupnog budžeta. Namenjen je timovima od 2 do 5 članova, koji su spremni da prođu kroz proces validacije svojih inovacija i razviju prvi prototip ili minimalno održiv proizvod (MVP).

Pored finansijske pomoći, timovi će imati pristup mentorstvu i savetima stručnjaka, koji će ih voditi kroz sve faze razvoja – od istraživanja tržišta do uspostavljanja poslovnih modela. Program je dizajniran da pomogne timovima da testiraju svoje ideje i prilagode svoje proizvode potrebama tržišta.

Prijave za ovaj javni poziv otvorene su do 16. decembra 2024. godine, a svi zainteresovani mogu podneti prijave online, putem portala Fonda, gde je dostupna i kompletna dokumentacija potrebna za učešće u programu.

Tokom trajanja poziva, Fond će svakog četvrtka u 13 časova organizovati online informativne sesije za sve potencijalne učesnike, pružajući priliku za bolje upoznavanje sa uslovima i mogućnostima koje program nudi.Sredstva za sprovođenje ovog javnog poziva obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije za 2024. godinu u ukupnom iznosu do 230 miliona dinara.