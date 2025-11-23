Kultura

DEJVID KAMERON IMA RAK: Lekari mu otkrili strašnu dijagnozu

V.N.

23. 11. 2025. u 22:40 >> 22:42

BIVŠI premijer Velike Britanije Dejvid Kameron objavio je da ima rak.

ДЕЈВИД КАМЕРОН ИМА РАК: Лекари му открили страшну дијагнозу

Tanjug

Kameron je otkrio da je imao rak prostate, prenosi Mirror.

Pedesetdevetogodišnji bivši premijer rekao je da je bolest otkrio nakon što ga je supruga Samanta naterala da se podvrgne testovima.

Da podsetimo, Kameron je bivši britanski političar, koji je bio na položaju premijera Ujedinjenog Kraljevstva od 11. maja 2010. godine do 13. jula 2016. godine, u dva mandata. Na čelu britanske vlade i Konzervativne stranke zamenila ga je Tereza Mej.

Kameron je poslanik u Domu komuna od 2001. godine kao predstavnik izborne jedinice Vitni. Vođa opozicije je postao 2005. godine, a pre toga je bio ministar obrazovanja u senci. U periodu od 13. novembra 2023. do 5. jula 2024. obavljao je funkciju ministra spoljnih poslova.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZUZETI NA OTVARANJU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA: Dokumentovanje tragedije
Kultura

0 0

"IZUZETI" NA OTVARANJU JUGOSLOVENSKOG POZORIŠNOG FESTIVALA: Dokumentovanje tragedije

Izvođenjem predstave „Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića, otvoren je 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“. U nadmetanju za prestižne „Ardalione“ našlo se šest ostvarenja, a zavesu na jubilarno izdanje smotre teatara iz regiona podigla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

18. 11. 2025. u 12:57

POČINJE REGIONALNI FESTIVAL „BEZ PREVODA“: „Izuzeti“ na otvaranju
Kultura

0 0

POČINJE REGIONALNI FESTIVAL „BEZ PREVODA“: „Izuzeti“ na otvaranju

Jubilarni 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“ počinje večeras u Užicu izvođenjem predstave„Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića. Do 22. novembra, publika i stručni žiri videće šest predstava iz regiona, jednu manje nego do sada, jer prvi put na repertoaru neće biti ni jedne predstave iz Hrvatske.

17. 11. 2025. u 11:10

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SU GROBARI ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio pravog DŽabarija Parkera!

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" Džabarija Parkera!