DEJVID KAMERON IMA RAK: Lekari mu otkrili strašnu dijagnozu
BIVŠI premijer Velike Britanije Dejvid Kameron objavio je da ima rak.
Kameron je otkrio da je imao rak prostate, prenosi Mirror.
Pedesetdevetogodišnji bivši premijer rekao je da je bolest otkrio nakon što ga je supruga Samanta naterala da se podvrgne testovima.
Da podsetimo, Kameron je bivši britanski političar, koji je bio na položaju premijera Ujedinjenog Kraljevstva od 11. maja 2010. godine do 13. jula 2016. godine, u dva mandata. Na čelu britanske vlade i Konzervativne stranke zamenila ga je Tereza Mej.
Kameron je poslanik u Domu komuna od 2001. godine kao predstavnik izborne jedinice Vitni. Vođa opozicije je postao 2005. godine, a pre toga je bio ministar obrazovanja u senci. U periodu od 13. novembra 2023. do 5. jula 2024. obavljao je funkciju ministra spoljnih poslova.
(Telegraf)
