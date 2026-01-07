BRZA SAOBRAĆAJNICA DO GOLUPCA BIĆE GOTOVA OVE GODINE: Saobraćajna mapa Srbije se menja - Ovo su veliki planovi za ovu godinu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je gostujući u "HitTvitu" krajem 2025. godine da će cela brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac biti gotova 2026. Ova saobraćajnica biće samo jedan od brojnih velikih infrastrukturnih projekata koji su najavljeni.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Imamo (od projekata) i celu magistralu, celu brzu saobraćajnicu sa obilaznicom do Golupca i idem sutra tamo da obiđem, biće sad još otvaranja. Celu završavamo sledeće godine - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je podsetio da je u saobraćaj puštena deonica auto-puta na Moravskom koridoru od Vrnjačke Banje do Vrbe kod Kraljeva.

- Taj poslednji deo završavamo do kraja avgusta, početka septembra, tu spajalicu i obilaznicu oko Kraljeva, koja treba da spoji Adrane sa Vrbom. Dakle, sve je gotovo do kraja avgusta. Kompletan, kako kažemo, Moravski koridor - rekao je predsednik Vučić.

" Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Predsednik Vučić je najavio da će u tom delu Srbije odmah biti nastavljena gradnja puta od Kraljeva prema Mataruškoj i Bogutovačkoj banji, Studenici, Baljevcu, Ušću, Raški, Novom Pazaru.

- Upravo krak kod Raške, dodatnih 12,5 km do Jarinja. Ako Amerikanci budu želeli i Englezi, ako budemo radili sa UK Finance, da razgovaraju s Albancima, bilo bi veoma važno da možemo da uradimo i 45 km, mi plaćamo za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i nemamo problem sa tim, 45 km do Ibra, do Kosovske Mitrovice. Da spojimo Kosovsku Mitrovicu sa Raškom, brzom saobraćajnicom ili autoputem, sve jedno je, mi smo spremni to da platimo. Ako to ne bude, onda ćemo ići do Jarinja. Dakle, idemo dalje - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da je su konačno završeni svi preduslovi da se nastavi gradnja auto-puta od Požege preko Arilja, Ivanjice, ka Kladnicama i Dugoj Poljani u sjeničkoj opštini.

Tu će da krenu radovi sledeće godine, dodao je predsednik Vučić.

- Moramo da nastavimo radove, moramo konačno da uradimo i krenuli smo u pregovore da se hitno nastave radovi od Požege preko Užica, Gorjana, Zlakuse, Sevojna do Užica i Bele zemlje, da to uradimo svakako, da bi nam Zlatibor bio mnogo bliži, a onda ćemo malo da sačekamo i da uradimo ostatak do Kotromana prema Višegradu. U zapadnom delu sledeće godine završavamo deonicu Slepčević-Badovinci, dakle, to je do Pavlovića ćuprije. Kada idete putem Šabac-Loznica u selu Slepčević, imate takođe brzu saobraćajnicu gde skrećete da biste išli na teritoriju Semberije, na teritoriju bijeljinske opštine. Dakle, to će biti brza saobraćajnica. U tom delu takođe imamo Kuzmin-Sremska Rača, to je zapadno - sremski deo, tih 19 kilometara, jer nam je potreban taj prelaz sa BiH, dakle, imamo ulaz u severni deo Semberije i Republike Srpske i BiH. Dakle, tih 19 kilometara je već u martu ili aprilu, najkasnije do maja - rekao je predsednik Vučić.

Fruškogorski koridor gotov do kraja sledeće godine

Predsednik Vučić je istakao da će skoro ceo Fruškogorski koridor biti završen do kraja sledeće godine, s izuzetkom 12 kilometara od Paragova do Petrovaradina, što će sve biti gotovo do maja 2027.

- Sve je to deo projekta Ekspo - dodao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da su odlično išli pripremni i početni radovi na auto-putu Beograd - Zrenjanin i izrazio uverenje da bi makar neka deonica mogla da bude otvorena do kraja godine.

Metro se buši od marta Najavio je da će u martu i aprilu početi da rade krtice za metro koji će biti gotov za tri godine.

Radi se i brza saobraćajnica "Osmeh Srbije"

Vučić je kazao da se radi i brza saobraćajnica Osmeh Srbije od Bačkog Brega ka Srpskoj Crnji.

- Tu razmišljamo, ukoliko bude bila dobra rodna godina, što se našeg rasta tiče, tako se kaže, da radimo takozvanu banatsko-bačku prugu. To je veliki projekat od Pančeva gore do Subotice, završava na Bogojevu i ponovo nas spaja sa Vrbasom, da bi u Vrbasu mogli da se priključite na glavni brzi voz - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Novosti

"Sednete u Beogradu, izađete u centru Budimpešte"

Predsednik Vučić je rekao da će brzi voz za Budimšpeštu krenuti za dva meseca i da će njime od Beograda do Budimpešte da se putuje dva sata i 45 minuta.

- Sednete u Beogradu, izađete u centru Budimpešte - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da se sa Mađarima radi na olakšavanju EES sistema i da će uskoro biti organizovani sastanci sa njima kako bi se to rešilo i kako građani ne bi morali dugo da čekaju u redovima.

- Mađari su naši prijatelji, rešićemo to sa njima - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je i da će biti još otvaranja auto-puteva.