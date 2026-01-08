"POGINULO 100 LJUDI U AMERIČKOM NAPADU NA VENECUELU" Kabeljo: Maduro zadobio povredu noge, a njegova supruga glave
MINISTAR unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je da je 100 ljudi poginulo u američkom napadu kojim je predsednik Nikolas Maduro svrgnut sa vlasti.
- Madurova supruga Silija Flores, koja je bila pritvorena zajedno sa njim, zadobila je povredu glave tokom američke racije, a Maduro povredu noge - rekao je Kabeljo.
Venecuelanski zvaničnici su rekli da je veliki deo Madurovog bezbednosnog kontingenta ubijen "hladnokrvno", a Kuba je saopštila da je ubijeno 32 pripadnika njenih vojnih i obaveštajnih službi u Venecueli.
Karakas ranije nije dao broj poginulih, ali je vojska objavila spisak sa 23 imena svojih žrtava, prenosi Rojters.
Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez, koju je Kabeljo pohvalio tokom svoje nedeljne emisije na državnoj televiziji kao "hrabru", u utorak je proglasila nedelju žalosti za pripadnike vojske poginule u raciji.
Predsednika Venecuele Nikolasa Madura američke snage uhvatile su 3. januara u glavnom gradu Venecuele Karakasu, nakon čega je odveden u SAD na suđenje pod optužbom za trgovinu drogom i oružjem.
(Tanjug)
