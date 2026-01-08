KO ĆE NA MEGDAN BARSI? Madridski velikani ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Španije!

GRADSKI rivali Atletiko Madrid i Real Madrid ponovo će ukrstiti koplja, ovoga puta u polufinalu Superkupa Španije (20.00) koji se i ove godine održava Džedi. Ulog je ogroman, finale protiv Barselone i prilika za prvi trofej u 2026. godini.

Foto: Profimedia

Atletiko dolazi u Saudijsku Arabiju svestan da mu je titula u La Ligi praktično izmakla.

Remi sa Real Sosijedadom (1:1) ostavio je Simeoneovu ekipu na čak 11 bodova zaostatka za Barselonom, pa Superkup, Kup kralja i Liga šampiona sada imaju dodatnu težinu.

"Jorgandžije" jure četvrti Superkup u istoriji, ali format sa četiri tima im ne leži – slavili su samo jednom u tri polufinala.

Ipak, samopouzdanje crveno-belima daje poslednji madridski derbi, kada su u septembru demolirali Real sa 5:2, uz dva gola Hulijana Alvareza.

Bio je to istorijski rezultat, prvi put posle gotovo 75 godina da je Atletiko dao pet golova najvećem rivalu.

Sa druge strane, Real Madrid deluje stabilnije. Četa Ćabija Alonsa je vezala četiri pobede, a ubedljivih 5:1 protiv Betisa dodatno je utišalo kritičare.

Bez povređenog Mbapea zablistao je Gonzalo Garsija, koji je het-trikom ušao u istoriju kluba.

Real je i dalje u trci sa Barselonom i zna da bi osvajanje Superkupa moglo biti savršen zamajac za nastavak sezone.

Iako "kraljevski klub" ima više uspeha u ovom takmičenju, činjenica da je samo jednom pobedio Atletiko u regularnih 90 minuta na poslednjih sedam duela, što daje dodatnu draž ovom okršaju.

Golovi su zagarantovani, redovni su na duelima gradskih rivala, a mi verujemo da će ih ponovo biti i tipujemo da ćemo videti bar po jedan pogodak sa obe strane.

