LEDENI DAN PRED NAMA, EVO KADA OTOPLJAVA: Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije, saopštio je RHMZ.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.
Najniža temperatura od -8 do -2 stepena, lokalno i do -10, a najviša od -4 do 0.
VREME U BEOGRADU
Ledeni dan i u Beogradu, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne razvedravanje.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni.
Najniža temperatura oko -4, a najviša oko -2 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U petak ujutru očekuje se umeren i jak mraz, temepratura od -14 do -7 stepeni, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz i temepratura oko -4 stepena.
Tokom dana biće toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.
Od subote se ponovo očekuje hladnije vreme, mestimično sa snegom, a u nedelju i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa
Preporučujemo
CRVENI METEO ALARM ZA BOŽIĆ Evo šta nas očekuje: Vremenska prognoza za sredu, 7. januar
07. 01. 2026. u 00:10
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)