LEDENI DAN PRED NAMA, EVO KADA OTOPLJAVA: Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Nenad Živanović

VREME U SRBIJI

U Srbiji ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima.

Najniža temperatura od -8 do -2 stepena, lokalno i do -10, a najviša od -4 do 0.

VREME U BEOGRADU

Ledeni dan i u Beogradu, pre podne slabljenje i postepeni prestanak snega, posle podne razvedravanje.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni.

Najniža temperatura oko -4, a najviša oko -2 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U petak ujutru očekuje se umeren i jak mraz, temepratura od -14 do -7 stepeni, a samo se na istoku zemlje očekuje slab mraz i temepratura oko -4 stepena.

Tokom dana biće toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.

Od subote se ponovo očekuje hladnije vreme, mestimično sa snegom, a u nedelju i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana.

(sputnikportal.rs)

