TRAMPOV REKET: Venecuela ubuduće kupuje samo proizvode proizvedene u SAD
VENECUELA će ubuduće kupovati samo proizvode koji se proizvode u Sjedinjenim Američkim Državama, koristeći novac dobijen u okviru novog sporazuma o nafti između SAD i Venecuele, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp.
-Kupovina će uključivati, između ostalog, američke poljoprivredne proizvode i lekove proizvedene u Americi, medicinske uređaje i opremu za poboljšanje elektroenergetske mreže i energetskih postrojenja Venecuele, napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.
Tramp je rekao da se Venecuela na taj način obavezuje da posluje sa SAD kao svojim glavnim partnerom.
-Mudar izbor i dobra stvar za narode Venecuele i SAD, ocenio je Tramp.
Vašington je utorak objavio sporazum sa Karakasom o dobijanju pristupa venecuelanskoj sirovoj nafti vrednoj do dve milijarde dolara, što je znak da zvaničnici venecuelanske vlade reaguju na zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da se otvore američkim naftnim kompanijama, ili rizikuju veću vojnu intervenciju.
Tramp je rekao da želi da privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez, postavljena ove nedelje nakon što su SAD svrgnule predsednika Venecuele Nikolasa Madura, da američkim i privatnim kompanijama omogući "potpuni pristup" naftnoj industriji te zemlje.
(Tanjug)
