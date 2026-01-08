Beograd

VIŠE BEOGRADSKIH LINIJA PROMENILO TRASU: Neki voze skraćeno, a neki su svoju rutu produžili

Ana Đokić

08. 01. 2026. u 07:49

ZBOG snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi ovog jutra izmenjenom trakom.

ВИШЕ БЕОГРАДСКИХ ЛИНИЈА ПРОМЕНИЛО ТРАСУ: Неки возе скраћено, а неки су своју руту продужили

Foto: Novosti

Kako je saopšteno u Gradskom saobraćajnom preduzeću, do izmena je došlo na sledećim linijama gradskog prevoza u Beogradu:

Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona.

Linije 17 i 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca.
Linija 21 produžena do Medakovića 3.

U radu javnog gradskog prevoza, kako prenosi RTS, ne saobraćaju najpre trolejbusi 19, 21, 22, 28, 29 i 41.

Umesto njih, putnike prevoze autobusi sa istim oznakama, te linija 21 koja saobraća do Učiteljskog naselja, a sada ide do naselja Medaković 3, dok linija 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca, kao i:

Eko 2 koji saobraća Francuskom ulicom u oba smera

Eko 1 zbog kvara punjača saobraća do Kružnog toka Ušće

Kašnjenja međugradskog prevoza

U međugradskom saobraćaju kažu da prevoz saobraća ali su kašnjenja negde do 15 minuta.

Najveća kašnjenja su, prema navodima iz Beogradske autobuske stanice, kako prenosi RTS, onih autobusa koji dolaze iz planinskih centara, kao na primer iz Priboja - kašnjenja su i do sat i po.

Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.

Podsetimo, pojedine linije gradskog prevoza još sinoć su vozile izmenjenom trasom, te tako i ovog linija 23 privremeno saobraća preko Žarkova umesto Košutnjaka zbog nastale situacije.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV TREJD U NBA LIGI! Atlanta se u sred meč odrekla četvorostrukog Ol-Stara

KAKAV TREJD U NBA LIGI! Atlanta se u sred meč odrekla četvorostrukog Ol-Stara