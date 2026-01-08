VIŠE BEOGRADSKIH LINIJA PROMENILO TRASU: Neki voze skraćeno, a neki su svoju rutu produžili
ZBOG snega koji od noćas pada u Beogradu, nekoliko autobuskih linija vozi ovog jutra izmenjenom trakom.
Kako je saopšteno u Gradskom saobraćajnom preduzeću, do izmena je došlo na sledećim linijama gradskog prevoza u Beogradu:
Linija 65 saobraća skraćenom trasom do Omladinskog stadiona.
Linija 21 produžena do Medakovića 3.
U radu javnog gradskog prevoza, kako prenosi RTS, ne saobraćaju najpre trolejbusi 19, 21, 22, 28, 29 i 41.
Umesto njih, putnike prevoze autobusi sa istim oznakama, te linija 21 koja saobraća do Učiteljskog naselja, a sada ide do naselja Medaković 3, dok linija 31 saobraćaju skraćeno do Dušanovca, kao i:
Eko 2 koji saobraća Francuskom ulicom u oba smera
Kašnjenja međugradskog prevoza
U međugradskom saobraćaju kažu da prevoz saobraća ali su kašnjenja negde do 15 minuta.
Najveća kašnjenja su, prema navodima iz Beogradske autobuske stanice, kako prenosi RTS, onih autobusa koji dolaze iz planinskih centara, kao na primer iz Priboja - kašnjenja su i do sat i po.
Nadležne službe apeluju na putnike da prate aktuelne informacije i budu strpljivi dok ekipe komunalnih službi ne raščiste ulice.
Podsetimo, pojedine linije gradskog prevoza još sinoć su vozile izmenjenom trasom, te tako i ovog linija 23 privremeno saobraća preko Žarkova umesto Košutnjaka zbog nastale situacije.
(Tanjug)
Preporučujemo
NORMALIZOVANE OVE LINIJE GRADSKOG SAOBRAĆAJA: Evo gde još postoje problemi
07. 01. 2026. u 13:11
OVI DELOVI BEOGRADA DANAS SU BEZ GREJANjA ZBOG KVARA: Radi se na otklanjanju
07. 01. 2026. u 10:48
UŽAS U MLADENOVCU: Mercedesom pokosio dve devojčice (16) na pešačkom
06. 01. 2026. u 09:16
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU? Selo u kojem se automobili ne gase, telefoni ne rade, a deca idu u školu na –50°C
PROSEČNA temperatura u gradu zimi pada na -58 stepeni Celzijusa...
07. 01. 2026. u 18:20
Komentari (0)