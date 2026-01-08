MEDIJI OBJAVILI: Ove američke kompanije planiraju zajedno da kupe imovinu "Lukoila"

AMERIČKE kompanije "Ševron" i "Kvuntum enerdži partners" udružile su snage kako bi kupile imovinu ruskog naftnog giganta "Lukoila", koji je pod američkim sankcijama, piše "Fajnenšel tajms".

-Kompanija "Ševron" i privatna investiciona grupa "Kvantum enerdži partners" udružile su se radi preuzimanja međunarodnih aktiva ruske naftne kompanije "Lukoil", koja se nalazi pod sankcijama. (…) Ukoliko dođe do realizacije posla, "Ševron" i "Kvantum" planiraju da međusobno podele imovinu, čija se vrednost, prema proceni "Lukoila", kreće oko 22 milijarde dolara, navodi list pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima.

Prema navodima FT-a, potencijalna kupovina mogla bi da obuhvati čitav portfelj inostranih aktiva "Lukoila", uključujući više od dve hiljade benzinskih stanica u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku.

Američko Ministarstvo finansija uvelo je 22. oktobra sankcije "Lukoilu" i njegovim ćerka-kompanijama u kojima poseduje više od 50 odsto udela. Nakon toga, Vašington je produžio licencu za poslovanje do 17. januara, a u svrhu prodaje ove kompanije.

"Lukoil" je krajem oktobra saopštio da namerava da proda svoju inostranu imovinu i započeo razmatranje ponuda potencijalnih kupaca. Kasnije su usaglasili uslove transakcije sa "Gunvorom", ali je švajcarska kompanija ubrzo povukla ponudu, pošto nije dobila licencu Ministarstva finansija SAD.

U novembru su mediji izveštavali i o interesovanju drugih igrača za "Lukoilovu" imovinu, a među njima su, pored "Ševrona", i "Ekson mobil", "Midad energdži", Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija (ADNOC), kao i veliki investicioni fond "Karlajl grup".

"Lukoil" poseduje dve rafinerije nafte u Evropi - u Rumuniji i Bugarskoj, kao i mrežu benzinskih stanica "Teboil". Pored toga, kompanija je operater projekta "Zapadna Kurna-2" u Iraku, sa udelom od 75 odsto. "Lukoil" ima i nekoliko aktiva u Africi, gde drži po 50 procenata vlasništva, dok u pojedinim inostranim projektima nastupa kao manjinski partner.

