VALENSIJA BLISTA: Moćni Monako na teškom gostovanju

KOŠARKAŠI Valensije će u 21. kolu Evrolige ugostiti Monako

"Slepi miševi" igraju sjajnu košarku ove sezone i sada više nije iznenađenje to što su na čelu tabele.

Imaju isti broj pobeda kao i Hapoel iz Tel Aviva, a u prošlom kolu su savladali Crvenu zvezdu usred Beograda.

Izabranici Pedra Martineza su bili fokusiraniji od rivala i na kraju su zasluženo slavili rezultatom 89:106.

Najefikasniji u svom timu bio je talentovani Žan Montero koji je utakmicu završio sa 25 poena.

Sa druge strane, puleni Vasilisa Spanulisa su savladali Partizan, nakon 40 minuta igre rezultat je glasio 101:84.

Verujemo da će Valensija i danas slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,82)

