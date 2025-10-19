Kultura

Ministar Selaković posetio srpski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji (FOTO)

MINISTAR kulture Nikola Selaković posetio je srpski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji gde je istakao da Srbija ima mnogo razloga da bude ponosna na način na koji su naši autori prikazali punoću kreativnosti, umetničkog nasleđa i naučne inovativnosti.

Министар Селаковић посетио српски павиљон на Бијеналу архитектуре у Венецији (ФОТО)

Foto Ministarstvo kulture

Ministar je naglasio da je srpski paviljon jedan od najuspešnijih projekata naše kulturne scene i da svi učesnici zaslužuju ozbiljnu pohvalu i priznanje od strane društva.

„Imamo razloga da budemo ponosni kao zemlja, jer su naši ljudi na izuzetno originalan način prikazali bogatstvo domaće kreativnosti. Broj posetilaca našeg paviljona govori sam za sebe – jedan je od najposećenijih i ostavlja posetioce bez daha, pokazujući im koliko je prošlo vreme bilo ispunjeno fantastičnim stvaralaštvom“, izjavio je Selaković.

Foto: Фото Министарство културе

Ministar je istakao da je predstavljanje Srbije u Veneciji izvanredan spoj tradicije i savremene tehnologije – ručno pletenih formi žena koje su vekovima stvarale odeću i tkanine, povezanih sa naučnim dostignućima Instituta „Mihajlo Pupin“, čiji su stručnjaci početkom šezdesetih godina prošlog veka konstruisali prvu na dodir osetljivu veštačku ruku – „Beogradsku šaku“.

Celokupan koncept ovogodišnjeg srpskog paviljona povezan je sa solarnim panelima koji pokreću instalaciju, stvarajući simboličnu vezu između energije prošlosti, kreativnosti i savremenih tehnoloških rešenja.

Govoreći o budućnosti, ministar Selaković je rekao da su procedure za odabir predstavnika Srbije za jubilarno Bijenale već u toku i izrazio uverenje da će Republika Srbija imati dostojnog predstavnika i na narednom izdanju ove prestižne manifestacije.

