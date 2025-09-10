IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra

POD imenom "Umetnost kao samoorganizovana stvarnost", svečanim otvaranjem na terasi Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", 10. septembra u 19 časova otpočeće tradicionalno Bijenale mladih, pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje će okupiti autor iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Demokratske Republike Kongo, Hrvatske, Holandije, Kine, Nemačke, Rusije, Švajcarske i Srbije.

Foto promo ULUS

Timovi mladih iz oblasti umetnosti, arhitekture, istorije umetnosti, kulturne produkcije i srodnih disciplina, okupljenih oko smotre, baviće se do 2. oktobra, istraživanjem prostora između umetničkog izraza i političkog angažmana, između postojećeg sistema i mogućnosti njegove transformacije. Upravo zato, izložba se ne ograničava na ideju klasičnog prikazivanja dela, već postaje proces, poligon, logistički štab i privremena autonomna zona u kojoj se spajaju imaginacija i borba.

- Izloženi radovi, akcije i arhivi nisu završeni proizvodi već tragovi procesa, eksperimentalni oblici zajedništva i mapiranja mogućeg - ističe se u najavi događaja, čiji će program imati tri konceptualne celine: "Oaze" (kustors Dušan Ivić), "Okupacije" (kustosi Darko Vukić, Daria Jevtić, Jovana Marković) i "Ma Lagano" (kustos Ana Filipović).

Stabla u pustinji PROGRAM "Oaza", čiji je partner, umetničko-istraživačka rezidencija "Oranžerija Bijerbe", kao uvertiru imao je razgovor sa predstavnicima samoorganizovanog kurdskog univerziteta u Rožavi (severoistočna Sirija) i njihovim partnerima u programu sađenja četiri miliona stabala usred pustinje i rata - "Zelena pletenica". U pripremi programa "Oaza" Bijenala mladih učestvovali su Ivana Momčilović, Ljubomir Jakić, Martin van der Belen, Eliane de Riboucour, Ljiljana Ilić, Uroš Kotlajić, Tamara Šuškić, Elisabetta Cuccaro, Anni Laakso i Vesna Nenadov koja je minulog proleća zasadila na hiljade semenki.

Sa idejom da "umetnost nije dekoracija društva", na Bijenalu mladih 2025 biće organizovane radionice, diskusije, predavanja, ogledi, koreografske seanse, časovi gimnastike... Već danas u galeriji SULUJ (Terazije 26, drugi sprat) svoja razmišljanja predstaviće Taisija Filatova i Yao Wang. Inače, ovaj izložbeni prostor, koji će naredna četiri dana biti "maskiran u dnevnu sobu", sutra će svoja dela unositi umetnici Loti Milošević, Luka Joksimović, Anamarija Marinković, Angelina Pajković i Anina Miler, dok će prekosutra isto uraditi Anđelija Stančulović, Lilly Pellaud, Jana Stojanović, Tatjana Val i Marija Mladenović... Dok će u nedelju, "Art kompanija" "postrojiti" umetnike i "raščistiti" prostor.