ČETIRI GODINE BEZ LANETA: Na današnji dan preminuo Milan Gutović
NA današnji dan pre četiri godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović.
Veliku popularnost stekao je u predstavi "Buba u uhu" i tv serijalu "Bela Lađa".
Lane Gutović je nosilac brojnih priznanja poput Sterijine nagrade, dobitnik je nagrade "Zoran Radmilović", "Raša Plaović", Zlatne arene idr.
Osim u mnoštvu filmskih uloga, pamtimo ga i po ulozi Dragoslava u Otvorenim vratima, u seriji Pustolov. Popularnost na televiziji nastavlja u seriji Bela lađa kroz lik Srećka Šojića.
