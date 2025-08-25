Kultura

ČETIRI GODINE BEZ LANETA: Na današnji dan preminuo Milan Gutović

Novosti online

25. 08. 2025. u 21:35

NA današnji dan pre četiri godine preminuo je glumac Milan Lane Gutović.

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ БЕЗ ЛАНЕТА: На данашњи дан преминуо Милан Гутовић

Foto: N. Fifić

Veliku popularnost stekao je u predstavi "Buba u uhu" i tv serijalu "Bela Lađa".

Lane Gutović je nosilac brojnih priznanja poput Sterijine nagrade, dobitnik je nagrade "Zoran Radmilović", "Raša Plaović", Zlatne arene idr.

Osim u mnoštvu filmskih uloga, pamtimo ga i po ulozi Dragoslava u Otvorenim vratima, u seriji Pustolov. Popularnost na televiziji nastavlja u seriji Bela lađa kroz lik Srećka Šojića.
 

