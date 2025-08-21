"NALIČJE" U BUDVI: Autorski projekat Borisa Liješevića na festivalu Grad teatar

NA budvanskoj sceni "Između crkava", u subotu 23. avgusta, u okviru festivala Grad teatar biće izvedena predstava "Naličje" - autorski projekat Borisa Liješevića, u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta.

foto Crnogorsko narodno pozorište

Ova Liješevićeva predstava dobila je i dve Sterijine nagrade na 70. Sterijinom pozorju u Novom Sadu: za režiju, a Aleksandaru Raduloviću pripalo je priznanje za glumačko ostvarenje.

- Ovo je priča o vremenu čiji je Bog postao novac, a molitva - sticanje. O vremenu koje ne bira sredstva. O iscrpljivanju dužnika do poslednjeg centa. O čoveku koji više ne vidi čoveka. O čoveku koji zaboravlja na postojanje. Priča o vremenu koje je izgubilo lice i koje više ne razlikuje lice od naličja - reči su autora Borisa Liješevića.

U glumačkom ansamblu su i Lazar Đurđević, Kristina Obradović, Zoran Vujović, Nada Vukčević, Tihana Ćulafić, Žana Gardašević Bulatović i drugi.