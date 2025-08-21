Kultura

"NALIČJE" U BUDVI: Autorski projekat Borisa Liješevića na festivalu Grad teatar

Vukica STRUGAR

21. 08. 2025. u 13:25

NA budvanskoj sceni "Između crkava", u subotu 23. avgusta, u okviru festivala Grad teatar biće izvedena predstava "Naličje" - autorski projekat Borisa Liješevića, u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta.

НАЛИЧЈЕ У БУДВИ: Ауторски пројекат Бориса Лијешевића на фестивалу Град театар

foto Crnogorsko narodno pozorište

Ova Liješevićeva predstava dobila je i dve Sterijine nagrade na 70. Sterijinom pozorju u Novom Sadu: za režiju, a Aleksandaru Raduloviću pripalo je priznanje za glumačko ostvarenje.

- Ovo je priča o vremenu čiji je Bog postao novac, a molitva - sticanje. O vremenu koje ne bira sredstva. O iscrpljivanju dužnika do poslednjeg centa. O čoveku koji više ne vidi čoveka. O čoveku koji zaboravlja na postojanje. Priča o vremenu koje je izgubilo lice i koje više ne razlikuje lice od naličja - reči su autora Borisa Liješevića.

U glumačkom ansamblu su i Lazar Đurđević, Kristina Obradović, Zoran Vujović, Nada Vukčević, Tihana Ćulafić, Žana Gardašević Bulatović i drugi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku