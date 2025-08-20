POTRAŽI SVOJ OTISAK: Nove kreativne radionice u Galeriji ULUS

U GALERIJI ULUS, od danas do petka, biće održan drugi serijal radionica u okviru programa "Dobar dan, kako ste?", čiji cilj je podrška Udruženju likovnih umetnika Srbije i druženje sa Beograđanima u kreativnoj atmosferi.

Foto promo

Tako će danas u ovom izložbenom prostoru u Knez Mihailovoj ulici od 17 do 19 časova biti održana vajarska radionica "Otisci prirode", na kojoj će učesnici učiti da izrade kontrareljefe u glini i izlivanje istih u gipsu. Polaznici će imati priliku da u ploče od gline utiskuju različite materijale i na taj način dobiju suptilne reljefe. Radionicu će voditi vajar Jelisaveta Vićić Malobabić.

Na istom mestu, i u isto vreme, sutra je na programu radionica "U potrazi za izgubljenim pejzažom". Polaznici će tražiti skrivene pejzaže, biljke i druge detalje predstavljene na aktuelnoj izložbi umetnice Ane Marković, koja će i voditi ovu radionicu, i izabrati motiv koji će oživljavati kroz crtanje i slikanje, isprobavajući tehnike građenja slojeva kroz različite materijale.

Na promgramu poslednjeg dana je "Mali priručnik linoreza", pod mentorstvom grafičara Sare Lazarević. Ova radionica podrazumeva zaokružen proces: od uvoda i istorijata, preko rezbarenja ploče, do otiskivanja finalnog rada. Namenjena je svima koji žele da savladaju osnovne tehnike linoreza i izrade sopstvenu grafiku u maloj seriji otisaka.