POTRAŽI SVOJ OTISAK: Nove kreativne radionice u Galeriji ULUS
U GALERIJI ULUS, od danas do petka, biće održan drugi serijal radionica u okviru programa "Dobar dan, kako ste?", čiji cilj je podrška Udruženju likovnih umetnika Srbije i druženje sa Beograđanima u kreativnoj atmosferi.
Tako će danas u ovom izložbenom prostoru u Knez Mihailovoj ulici od 17 do 19 časova biti održana vajarska radionica "Otisci prirode", na kojoj će učesnici učiti da izrade kontrareljefe u glini i izlivanje istih u gipsu. Polaznici će imati priliku da u ploče od gline utiskuju različite materijale i na taj način dobiju suptilne reljefe. Radionicu će voditi vajar Jelisaveta Vićić Malobabić.
Na istom mestu, i u isto vreme, sutra je na programu radionica "U potrazi za izgubljenim pejzažom". Polaznici će tražiti skrivene pejzaže, biljke i druge detalje predstavljene na aktuelnoj izložbi umetnice Ane Marković, koja će i voditi ovu radionicu, i izabrati motiv koji će oživljavati kroz crtanje i slikanje, isprobavajući tehnike građenja slojeva kroz različite materijale.
Na promgramu poslednjeg dana je "Mali priručnik linoreza", pod mentorstvom grafičara Sare Lazarević. Ova radionica podrazumeva zaokružen proces: od uvoda i istorijata, preko rezbarenja ploče, do otiskivanja finalnog rada. Namenjena je svima koji žele da savladaju osnovne tehnike linoreza i izrade sopstvenu grafiku u maloj seriji otisaka.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)