ROMAN KAO DA JE NAPISAN JUTROS: Reditelj Filip Gajić, uoči sutrašnje premijere "Dnevnika o Čarnojeviću" na sceni KPGT

JESEN, i život bez smisla. Proveo sam noć u zatvoru sa nekim Ciganima. Vučem se po kavanama. Sednem do prozora i zagledam se u maglu i u rumena, mokra, žuta drveta. Gde je život?

oto Privatna arhiva

Ovo je čuveni početak lirskog romana Miloša Crnjanskog "Dnevnika o Čarnojeviću" (1920), koji se smatra i prvim ekspresionističkim romanom u srpskoj književnosti. A "gde je život", pitanje je na koje će odgovor sutra potražiti Filip Gajić, u čijoj je režiji i dramatizaciji premijerno izvođenje istoimene predstave na sceni KPGT. Ovom predstavom u Staru šećeranu vraća se posle jedne decenije, mada je njegovo detinjstvo i rediteljsku mladost obeležilo upravo to pozorište.

Glumačka podela U ANSAMBLU "Čarnojevića" igraju Marko Nedeljković, Aleksandra Rukavina, Mirko Jokić, Anastasija Ščerbina, Katarina Necić i Ana Donskih. U ANSAMBLU "Čarnojevića" igraju Marko Nedeljković, Aleksandra Rukavina, Mirko Jokić, Anastasija Ščerbina, Katarina Necić i Ana Donskih. Scenografiju potpisuju Lola Petrović i Ksenija Popović.

- Prošlo je deset godina od kada sam radio poslednji naslov, "Juriš sutrašnjice" Dimitrija Mitrinovića. Sada, u okviru JU festa odlučio sam se za Crnjanskog. Prvi put posle srednje škole, ponovo sam pročitao "Dnevnik o Čarnojeviću" - objašnjava Filip Gajić. - Izuzetno me dirnuo ovaj čarobni roman natopljen osećanjima, piščevim traumama i njihovim ehom iz Prvog svetskog rata. Predivno delo, nije čudo što je Andrić svojevremeno rekao: "Od svih nas, jedino se Crnjanski rodio kao pisac"...Veoma mlad napisao je "Dnevnik o Čarnojeviću", koji je u to vreme postao jedno od najmodernijih dela evropske književnosti. Istina, kritika ga je dočekala na nož, a izdavač terao pisca da ga krati na pet tabaka i izbaci "pornografske" delove (mada o tome nema ni govora), sve u svemu - nije dobro primljen. To što je opstao u vremenu, najbolji je dokaz njegove vrednosti. I deluje kao da je napisno - jutros. Veliko, snažno i aktuelno delo...

foto KPGT

Dramatizaciju i režiju, kaže naš sagovornik, doživljava kao jedan posao: prirodno je da onaj koji delo postavlja na scenu prilagodi čitanje čitavoj ideji i režiji, prema sopstvenom osećanju i ritmu.

- Naravno, raditi komad koji nije u dramskoj formi mnogo je teže nego onaj koji to već jeste. Ulazite u jednu "prašumu" iz koje morate da nađete izlaz. Ali, tako stvari postaju veoma autentične, pa i neočekivane. I za mene koji režiram, i za glumce koji igraju, a svi predstavu radimo s velikom radošću! U podeli je šest glumaca i neki, sasvim slučajnim sticajem okolnosti, u predstavi su tri Ruskinje. Sve perfektno govore srpski jezik, mada su u Srbiji tek od početka rata u Ukrajini. I sve tri su izuzetno muzički nadarene, valjda i zbog toga su tako dobro savladale jezik. Inače, glavni glumac Marko Nedeljković fizički veoma podseća na Crnjanskog.

foto KPGT

Do kraja meseca,"Dnevnik o Čarnojeviću" igraće se još četiri puta. U KPGT izvodi se još i Gajićeva "Bela garda" po Bulgakovu - predstava "preneta" sa scene Dorćolskog narodnog pozorišta, koje više ne postoji.

Inače, Gajić je svojevremeno u KPGT uradio mnoga ostvarenja, postavljajući na scenu Šekspira, Bukovskog, Handkea, Hajnera Milera, Krležu i druge pisce. Ali, njegova veza sa ovim teatrom počela je mnogo ranije: kao dete igrao je u "Oslobođenju Skoplja", "Karamazovima" i "Tajni crne ruke", potom i tokom studija u nekim naslovima koje su režirali Ljubiša Ristić, Rade Šerbedžija i Ljuba Tadić.

JU fest PREDSTAVA našeg sagovornika izvodi se u okviru ovogodišnjeg Ju festa KPGT. U skladu sa umetničkim kredom upravnika Ljubiše Ristića, na scenama kuće okupili su se jugoslovenski klasici, pa će se na repertoaru naći "Sluge" Ivana Cankara, "Leda" Miroslava Krleže, "Osma ofanziva" Branka Ćopića, "Pečalbari" Vasila Iljoskog i, naravno, "Dnevnik o Čarnojeviću" Miloša Crnjanskog.