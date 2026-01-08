JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nakon jučerašnjeg dobitnog tiketa koji možete pogledati OVDE, naši tipsteri su spremili nove predloge za danas:
Četvrtak
17.00 Dubai - Fenerbahče 1 (2,45)
20.30 Valensija - Monako 1 (1,82)
Kvota: 4,46
