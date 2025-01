SPREMA SE "PROSJAČKA OPERA": Novi naslov na repertoaru Narodnog pozorišta Niš

SKULPTURE, slike, crteži, grafike, kostimi, printovi, fotografije i instalacije, 16 mladih umetnica iz Beograda, Zaječara, Vranja, Podgorice, Nikšića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Leposavića, izloženi su u Ustanovi kulture "Parobrod", na izložbi If the Girls Are United ("Kada bi se devojke ujedinile"), koja će biti otvorena do 2. februara.