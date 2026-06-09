NAŠEG GORANA SU UBILI POD PLAŠTOM PLJAČKE: Milenko Marković 22 godine čeka da uhapse krvnika njegovog sina

PORODICA Marković iz Velikih Radinaca kod Sremske Mitrovice, odneće u nedelju, 14. juna, cveće na grob sina Gorana (20) i podsetiti se kako je na taj dan, pre 22 godine, svirepo usmrćen na benzinskoj pupmi u ovom sremskom selu.

Foto: S. K.

Otac Milenko (73) sve ove godine skrhan bolom, ne veruje da će se ikada otkriti ubice njegovog sina, koji je te 2004. usmrćen pod plaštom pljačke. U razgovoru za "Novosti", kaže da je prošlo mnogo godina, da je izgubio svaku nadu da će zločinac ili više njih ikad biti privedeni pred lice pravde i da samo on zna kako žive supruga i on sve ovo vreme.

Goran je te godine ubijen, ali i dalje se ne zna ko je i zbog čega počinio taj zločin. Dok u policiji navode da se ubistvo ovog mladića i dalje vodi kao nerešen slučaj, Milenko sumnja da je to mogao da uradi samo profesionalni ubica, koji je Gorana, kako je utvrdila istraga, usmrtio jednim dum-dum metkom u slepoočnicu.

- To se desilo šest dana nakon Goranovog rođendana. Ispratili smo ga na posao, a ni supruga ni ja nismo slutili da će to biti poslednji put da ga vidimo živog. U kraju kruže razne teorije, ko je mogao da ga ubije, ali zvanično nam te priče niko nije potvrdio - kaže Milenko, koji se, prema njegovim rečima, za pomoć obraćao na više adresa, od Ministarstva unutrašnjih poslova, pa do državnih zvaničnika.

Goranovo beživotno telo u lokvi krvi pored otvorenog sefa na benzinskoj stanici, našli su njegovi drugovi iz sela, koji su u tom trenutku došli na pumpu.

Misteriozna smrt Stojića U SREMU je i dalje kao nerešeno vodi i ubistvo Dragana Stojića (32) iz Nove Pazove. Tog 20. decembra 2009. godine Dragan je uveče otšao iz porodične kuće da bi ga sutradan našli oko 18 časova mrtvog kod bivše klanice, koja se nalazila na kraju ovoga mesta. Najpre se sumnjalo da je Dragan počinio samoubistvo, ali je obdukcijom u Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, utvđeno da je smrt nastupila nasilno.

- Pošto se nije odazivao na pozive da izađe i natoči im gorivo, ušli su unutra. Misleći da je u toaletu ili magacinu, nastavili su potragu i naišli na jeziv prizor - priča neutešni otac.

Prva slika posle zločina, inspektorima je ukazivala da je svemu prethodilo razbojništvo.

- Oni su zatekli otvorenu kasu, iz koje je bilo odneto oko 70.000 dinara, ali deo novca je ostao, pa je sve izgledalo kao da su ubice pobegle kada je pljačka krenula po zlu. Pumpa tada nije imala video-nadzor, svedoka ubistva nema, pa se ne zna ni koliko je tih lopova i ubica bilo, kako su došli, odnosno čime su pobegli sa pumpe - kaže Milenko, koji sve više sumnja da je ubistvo bilo planirano.

Gledajući slike mrtvog sina, otac kaže da je Goran imao vidljive povrede i masnicu iznad desnog oka, gde ga je, prema pretpostavci, ubica udario okvirom pištolja.

- Mislim da je prvo Gorana onesvestio, a onda mu je ispalio metak u slepoočnicu, i to onaj što je zabranjen Haškom konvencijom. Specijalni rasprskavajući metak prošao je Goranu kroz glavu i izašao ispod desnog uha, raznevši mu mozak i deo vrata - priča otac, koji još čuva fotografije na kojima se vidi ulazna i izlazna rana.

Milenko tvrdi da pištolj iz kog je pucano na Gorana nije nađen, što je otežavajuća okolnost za istražitelje. On kaže da su na mestu zločina od ubice ostali tragovi obuće u lokvi krvi, koji su možda i jedini dokaz.