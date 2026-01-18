UŽASNA SCENA NA BENZINSKOJ PUMPI KOD ZMAJA: Radnica pronašla telo muškarca na parkingu

TELO muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe "Zmaj 1".

Telo je zatečeno u parkiranom automobilu, a za sada nije poznat uzrok smrti.

Prema prvim informacijama, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sedi u vozilu, nakon čega je obavestila nadležne službe.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj i istraga je u toku.

