UŽASNA SCENA NA BENZINSKOJ PUMPI KOD ZMAJA: Radnica pronašla telo muškarca na parkingu
TELO muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe "Zmaj 1".
Telo je zatečeno u parkiranom automobilu, a za sada nije poznat uzrok smrti.
Prema prvim informacijama, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sedi u vozilu, nakon čega je obavestila nadležne službe.
Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.
Policija je obavila uviđaj i istraga je u toku.
