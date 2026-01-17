Zločin

MASOVNA TUČA NA VIDIKOVCU: Nakon kraće svađe dve grupe krenule da se fizički obračunaju (VIDEO)

В.Н.

17. 01. 2026. u 10:05

SNIMCI dramatične i masovne tuče tinejdžera osvanuo je jutros na mrežema. Obračun se dogodio u beogradskom naselju Vidikovac, a ceo incident zabeležen je na video-snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.

МАСОВНА ТУЧА НА ВИДИКОВЦУ: Након краће свађе две групе кренуле да се физички обрачунају (ВИДЕО)

Novosti

Na snimku se vidi haotična scena u kojoj veći broj mladih učestvuje u fizičkom obračunu, dok zbog gužve i brzine događaja nije moguće jasno razaznati ko koga udara. Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o eventualnim privođenjima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Info Beograd (@info.beograd)

Kako se navodi u opisu uz snimak objavljenom na Instagram stranici Info.Beograd, do sukoba je navodno došlo nakon kraće svađe, a povod je, prema nezvaničnim informacijama, bila devojka.

- Nakon kraće svađe, navodno oko devojke, dve grupe mladića odlučile su da to fizički rasprave - stoji u objavi.

(Kurir)

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade

ZAHAR SUROV PREMA BIVŠOJ SUPRUZI: "Goca liči na Mongolku - sve matorke hoće da se podmlade"