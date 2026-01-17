MASOVNA TUČA NA VIDIKOVCU: Nakon kraće svađe dve grupe krenule da se fizički obračunaju (VIDEO)

SNIMCI dramatične i masovne tuče tinejdžera osvanuo je jutros na mrežema. Obračun se dogodio u beogradskom naselju Vidikovac, a ceo incident zabeležen je na video-snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Na snimku se vidi haotična scena u kojoj veći broj mladih učestvuje u fizičkom obračunu, dok zbog gužve i brzine događaja nije moguće jasno razaznati ko koga udara. Zasad nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o eventualnim privođenjima.

Kako se navodi u opisu uz snimak objavljenom na Instagram stranici Info.Beograd, do sukoba je navodno došlo nakon kraće svađe, a povod je, prema nezvaničnim informacijama, bila devojka.

- Nakon kraće svađe, navodno oko devojke, dve grupe mladića odlučile su da to fizički rasprave - stoji u objavi.

