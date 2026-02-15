MUŽ TATJANE JEČMENICE U ŠOK SOBI: Naredna 72 sata su ključna, lekari danas moraju da donesu odluku o operaciji (FOTO)
MUŽ Tatjane Ječmenice, Darko Jevtić, nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u petak 13. februara i dalje je u šok sobi, dok je njegova supruga izgubila život.
Kako "Blic" saznaje naredna 72 sata su ključna.
Naime, Darko Jevtić se nalazi u šok sobi i u indukovanoj je komi i za sada je stabilno. Naredna 72 sata njegov organizam mora da se izbori kako bi ga operisali.
Kako mediji dalje saznaju, danas će lekari doneti odluku da li će ga probuditi iz kome kako bi obavili neophodnu operaciju ili će još sačekati.
Muž Tatjane Ječmenice je stabilno
Inače, kako smo pisali, Darko Jevtić je u saobraćajki polomio rebra, ima napukao pršljen, ali je pre dva dana dana pomerao ruke i noge.
Od jačine udarca koje je zadobio došlo je do oštećenja pluća. On se trenutno nalazi u indukovanoj komi i lekari, za sada, ne očekuju pogoršanje njegovog stanja.
Zakucali se u šleper
Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.
D.K. kaže da se čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.
- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega.
Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije.
- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća.
Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.
On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.
- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K. za Kurir.
